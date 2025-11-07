Fernández-Pacheco reivindica la labor investigadora y el "liderazgo en financiación" de las universidades andaluzas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, asiste al acto de entrega de los I Premios y Ayudas de la Cátedra de Enfermedades poco frecuentes de la Universidad de Almería (UAL). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el acto de entrega de la primera edición de los Premios y Ayudas de la Cátedra de Enfermedades Poco Frecuentes de la Universidad de Almería (UAL), donde ha remarcado el papel de las universidades en la investigación y la transferencia de conocimiento y ha defendido que Andalucía es "líder en financiación universitaria tanto en porcentaje del PIB como en esfuerzo presupuestario".

En un comunicado remitido por la Administración autonómica, el consejero ha explicado que en 2024 la comunidad ha alcanzado el 3,75 por ciento, "mientras que la media española no llega ni al tres por ciento", y ha señalado que las universidades recibieron el año pasado 2.095 millones de euros, cifra que roza el uno por ciento del PIB regional y constituye "la cifra más elevada de todo el país".

Fernández-Pacheco ha señalado que estos datos reflejan "la estrategia sostenida del Gobierno andaluz en favor de las universidades públicas y redundan en una mejora de la vida de quienes viven en Andalucía".

El responsable autonómico, que ha felicitado a los premiados y a quienes trabajan a diario para mejorar la vida de quienes padecen una enfermedad poco frecuente, se ha mostrado "orgulloso de una cátedra universitaria como la que en Almería favorece el conocimiento sobre unas patologías que afectan, cada una, a pocas personas, pero que suman decenas de miles en Andalucía y millones en el mundo entero".

A ellos, a asociaciones de pacientes y familiares, a la Fundación Poco Frecuente y a la Federación Española de Enfermedades Raras, entre otras, ha aplaudido "por su esfuerzo, sacrificio y trabajo de cara a ofrecer más y mejores oportunidades a todos".