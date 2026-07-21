Por Andalucía reclama ayudas y recursos para recuperar la zona arrasada por el incendio de Los Gallardos (Almería)

El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios ante la sede del Gobierno andaluz en Almería. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reclamado este martes ayudas directas para las familias afectadas y recursos para recuperar la zona arrasada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado 13 víctimas mortales, ha quemado 7.043 hectáreas y ha dañado más de 200 edificios.

Maíllo ha visitado la zona afectada para mostrar su pesar a los familiares de las víctimas y trasladar su "apoyo, solidaridad y afecto" a los municipios damnificados, dos días antes de la comparecencia solicitada por la formación política para que el Gobierno andaluz explique en el Parlamento su actuación durante el incendio.

En este contexto, ha cuestionado qué recursos va a destinar un Gobierno que "ha metido dentro de sus miembros a alguien que es negacionista climático". "Tenemos al zorro guardando el gallinero y eso es una tragedia para Andalucía", ha criticado.

"Almería no puede ser olvidada, Los Gallardos no pueden ser olvidados, Bédar no puede ser olvidado, ni tampoco otros pueblos de la zona", ha señalado ante los medios el dirigente de IU, quien ha afirmado que ahora llega "la hora de la verdad" para afrontar la recuperación y evitar que se "pierda el foco sobre los daños producidos".

Maíllo ha pedido "clarificación" sobre las decisiones adoptadas durante el incendio "absoluta transparencia" sobre la cronología de los hechos, las causas que motivaron cada actuación y los criterios técnicos seguidos durante el dispositivo.

"Queremos saber todo, qué ocurrió, cuál fue la cronología de los hechos, por qué se tomaron determinadas decisiones", ha indicado antes de precisar que su grupo quiere conocer las explicaciones de la Junta de Andalucía antes de sacar conclusiones.

"Cuando escuchemos las explicaciones del presidente, sacaremos conclusiones", ha asegurado Maíllo, quien ha avanzado que Por Andalucía dará "mucha importancia" a la comparecencia prevista para este jueves para determinar si procede exigir responsabilidades.

El portavoz parlamentario ha afirmado que los trabajadores del Infoca llevaban tiempo denunciando unas condiciones que se encontraban "por debajo de la necesidad y capacitación" que requerían las labores de prevención y extinción.

Asimismo, ha aludido al "maltrato" a los trabajadores del dispositivo y a la "falta de equipamiento adecuado a los incendios de nuevo cuño", cuestiones sobre las que ha atribuido una "responsabilidad política clarísima" al Gobierno andaluz.

Maíllo ha recordado que el fuego llegó a avanzar a una velocidad de 100 metros por minuto para incidir en que este tipo de incendios requiere prevención, planificación, personal suficiente y medios adaptados.

En cuanto a la recuperación, ha insistido en que las administraciones deben actuar sobre tres frentes: la recuperación de la zona quemada, que ha considerado la intervención "más a largo plazo y más sufrida"; la rehabilitación de los 200 edificios censados que han resultado dañados; y la reparación de caminos rurales, tuberías, canalizaciones y otras infraestructuras afectadas en los diferentes municipios.

El dirigente de IU ha defendido que las prioridades deben centrarse en que los municipios recuperen "la normalidad más absoluta". "Hay demasiados daños y demasiada devastación y tiene que haber un Gobierno que cubra, proteja y garantice para dar certidumbre y seguridad a los pueblos afectados", ha apostillado.