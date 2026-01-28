Parte de la cúpula de la Facultad de Empresariales de Huelva se desprende y la UHU adopta medida ante avisos

Cúpula afectada de la Facultad de Empresriales y Turismo de Huelva. - UHU

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una pequeña parte de la cúpula de la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva se ha desprendido a causa de los fuertes vientos de la borrasca Kristi, aunque los operarios ya están actuando. Asimismo, la UHU ha emitido un comunicado con las medidas adoptadas antes los distintos avisos de la Aemet.

Según han indicado desde la UHU a Europa Press, varias láminas de policarbonato de la montera que cubre el claustro derecho se han visto afectadas por el viento de succión y se han desprendido de la estructura.

Las láminas han caído sobre la propia cubierta del edificio, por lo que "no ha habido ninguna consecuencia por este desprendimiento". La empresa de mantenimiento ha acudido este mismo miércoles para retirar esas láminas y proceder a cubrir la montera de forma provisional hasta que se pueda proceder a su arreglo definitivo.

Por otro lado, ante los avisos por el temporal, desde la Universidad de Huelva han emitido un comunicado con una serie de recomendaciones. Por un lado, se han suspendido todas las actividades al aire libre --deportivas y aula Miss Whitney-- durante el turno de mañana o hasta que se mantengan los avisos, toda vez que se recomienda extremar los desplazamientos.

Además, desde el punto de vista online, se puede valorar la posibilidad de impartición en la modalidad on line a criterio del profesorado, previa comunicación con el estudiantado.

Por otro lado, dada la previsión y la recomendación de las autoridades, en el caso de que haya una situación de fuertes lluvias y vientos en el intercambio al mediodía, los edificios deberán permanecer abiertos para acoger a quién lo necesite y evitar desplazamientos innecesarios de vuelta.

Por último, la UHU señala que en caso de incidencia sobre las actividades evaluables, según el reglamento de la UHU, el profesorado "articulará, respecto de aquellas pruebas, actividades, prácticas, etc, que aparezcan como evaluables, los correspondientes sistemas que permitan su recuperación posterior".