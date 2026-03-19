La Junta respalda con 642.572 euros la rehabilitación energética de dos edificios en Almería

Visita a un edificio en obras de rehabilitación energética de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las obras de rehabilitación energética que se están ejecutando en dos edificios residenciales de la capital almeriense y que el Gobierno andaluz respalda con una aportación de 642.572 euros del Plan Ecovivienda para la gestión de los fondos europeos Next Generation.

En una nota, la delegada ha indicado que "estas intervenciones permiten mejorar el confort de las viviendas, reducir el consumo energético de los hogares y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible".

Las obras que se ejecutan en el edificio situado en la calle San Leonardo, que cuenta con diez plantas y 19 viviendas, se encuentran ejecutadas en un 56 por ciento. Entre los trabajos, destacan la mejora de la envolvente térmica, la sustitución de los equipos de agua caliente sanitaria por bombas de calor tipo monobloc y la retirada de depósitos de fibrocemento con amianto.

De igual modo, la obra incluirá la instalación de un ascensor eléctrico con capacidad para ocho personas y la adecuación del portal de acceso a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Martínez ha explicado que "estas mejoras permitirán alcanzar un ahorro del 60,29 por ciento en el consumo de energía primaria no renovable y una reducción del 32,88 por ciento en la demanda de calefacción y refrigeración". El presupuesto subvencionable asciende a 446.391 euros, con una ayuda concedida de 341.792 euros, lo que supone el 76,57 por ciento del coste subvencionable.

Por su parte, el edificio Hesperia Portal 2, situado en la calle General Segura, cuenta con seis plantas y 16 viviendas y presenta un grado de ejecución de las obras del 80 por ciento. En este caso, los trabajos incluyen la mejora de la envolvente térmica en fachadas y cubiertas, la sustitución de los equipos de agua caliente sanitaria por bombas de calor tipo monobloc y la instalación de 40 módulos solares fotovoltaicos de 450 vatios de potencia cada uno.

Las actuaciones previstas permitirán alcanzar un ahorro del 66,86 por ciento en el consumo de energía primaria no renovable y una reducción del 34,98 por ciento en la demanda de calefacción y refrigeración. El presupuesto subvencionable del proyecto asciende a 375.973 euros, con una subvención concedida de 300.779 euros, equivalente al 80 por ciento del coste subvencionable.

La delegada ha añadido que "desde la Junta de Andalucía estamos impulsando la rehabilitación energética del parque residencial gracias a los fondos europeos, apoyando a las comunidades de propietarios para que puedan acometer obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y contribuyen al ahorro energético y a la modernización de nuestros edificios".

Durante la visita la delegada ha estado acompañada por el arquitecto técnico y agente gestor de la rehabilitación de ambos inmuebles, Jesús Lara Crespo-López, así como por representantes de las dos comunidades de propietarios beneficiarias de estas ayudas.