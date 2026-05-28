La provincia de Almería reivindica en ADM Sevilla su potencial como "enclave estratégico" para la industria de defensa

El subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, durante su intervención en ADM Sevilla 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería se ha reivindicado como "enclave estratégico" para atraer industria tecnológica vinculada a la defensa en ADM Sevilla 2026, donde el subdelegado de Defensa en Almería, el coronel del Ejército de Tierra José Manuel Lupiani, destacó el potencial geoestratégico, científico, empresarial y formativo del territorio.

El encuentro, celebrado en Sevilla del 19 al 21 de mayo, fue organizado por Andalucía Trade y BCI Aerospace y está considerado el evento de negocios de referencia del sector aeroespacial y de defensa en España y el de mayor participación del sur de Europa, según ha informado la Junta en una nota.

Durante su intervención, Lupiani trasladó a representantes institucionales, empresas y profesionales del sector que la transformación de las Fuerzas Armadas españolas, el impulso de la innovación y el fortalecimiento de la industria nacional de defensa "han dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible", gracias al compromiso inversor del Estado y al papel de regiones capaces de anticipar oportunidades.

El coronel recordó que la modernización de las Fuerzas Armadas, la apuesta por el desarrollo tecnológico, la consolidación de la industria española de defensa y la vertebración territorial del país constituyen objetivos estratégicos definidos hace años por el Ministerio de Defensa y que actualmente "ya están materializándose de forma efectiva".

Lupiani defendió que Andalucía ha demostrado una "especial solvencia" para comprender el alcance de estos proyectos y posicionarse como un "territorio clave para su desarrollo". En ese contexto, situó a Almería como "una provincia especialmente preparada para aprovechar las oportunidades derivadas del crecimiento de la industria tecnológica de la defensa".

El subdelegado del ramo centró buena parte de su exposición en la transformación experimentada por Almería desde finales de la década de los noventa. En apenas unas décadas, según señaló, "la provincia ha evolucionado a gran velocidad hasta convertirse en una región dinámica, innovadora y con potencial de adaptación, manteniendo un ritmo de crecimiento y modernización cada vez más acelerado".

A su juicio, esa evolución no ha sido fruto de la casualidad, sino de la "capacidad del territorio para explotar sus fortalezas naturales, económicas, científicas y humanas".

Entre ellas, destacó la "posición geoestratégica" de la provincia y sus singularidades geomorfológicas, así como el "alto grado de resiliencia de una sociedad que ha convertido condiciones históricamente adversas, marcadas por la escasez hídrica y un entorno climático exigente, en una oportunidad de desarrollo económico y tecnológico".

Lupiani subrayó que "el esfuerzo y el talento de la población almeriense han permitido transformar la zona en la conocida 'huerta de Europa' y consolidarla como referente internacional en tecnología agrícola avanzada". También puso el foco en el fortalecimiento del tejido financiero de la provincia y en la consolidación internacional del sector de la piedra natural y sus derivados.

Asimismo, incidió en la importancia de la colaboración institucional para impulsar infraestructuras esenciales en la provincia, tanto en comunicaciones --carreteras, conexiones ferroviarias y puertos-- como en investigación y desarrollo científico.

En este sentido, destacó el "valor estratégico" de instalaciones científicas como el observatorio astronómico de Calar Alto o la Plataforma Solar de Almería, dos referentes internacionales que "refuerzan la fortaleza del enclave para atraer iniciativas tecnológicas de alto valor añadido".

FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD

Otro de los pilares expuestos por el coronel fue el papel de la Universidad de Almería (UAL) como "motor de conocimiento, innovación y generación de talento". Lupiani resaltó la capacidad de la institución académica para adaptarse a las necesidades del tejido productivo provincial y su contribución al desarrollo empresarial mediante programas específicos de captación y formación de profesionales.

Entre ellos, puso como ejemplo el programa Talento D-UAL, una iniciativa que ha convertido a la universidad almeriense en un referente por su capacidad para conectar la formación superior con las "demandas reales" de las empresas.

Con todos estos elementos, Lupiani defendió que Almería reúne condiciones excepcionales para convertirse en un "polo de atracción" de empresas del sector tecnológico de la defensa.

En particular, se refirió al potencial del área de Tabernas para el desarrollo de la industria aeroespacial de defensa, por sus características geomorfológicas y por la presencia de instalaciones científicas de alto nivel en el entorno.

La participación del subdelegado de Defensa en Almería en ADM 2026 sirvió para proyectar ante el ecosistema nacional de la defensa una imagen de provincia preparada para asumir nuevos retos industriales, tecnológicos y estratégicos, en un contexto de creciente inversión pública y expansión del sector en España.

ADM 2026 ALCANZA CIFRAS RÉCORD

Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026 clausuró su octava edición con cifras récord, con 1.500 profesionales participantes de 30 países, 415 empresas y más de 9.000 reuniones de negocio. Estos resultados contribuirán a impulsar la industria aeroespacial española y, en particular, la andaluza.

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, afirmó que "estas cifras refuerzan el carácter de ADM Sevilla como evento de negocio de referencia para el sector aeroespacial y de defensa en España y el de más participación del sur de Europa".

En este sentido, señaló que la cita se ha convertido en "un marco privilegiado para las relaciones comerciales de nuestra industria con el mundo y generador de conocimiento y noticias de alto interés, como la protagonizada por Airbus al anunciar el nuevo centro de conversión del A330 MRTT en sus instalaciones de San Pablo".

ADM Sevilla, organizado por la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Trade, y por la empresa BCI Aerospace, contó nuevamente con Airbus como socio principal. La cita fue inaugurada por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz en funciones y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España, y el presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas.