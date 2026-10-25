Adjudicada la mejora de los cerramientos, servicios y pavimentación del puerto de Chipiona (Cádiz)

Puerto de Chipiona - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de las obras de mejora de los cerramientos, servicios y pavimentación de la zona pesquera del puerto de Chipiona (Cádiz). La actuación tiene un coste para la administración de más de 320.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, los trabajos, que se concentrarán en la franja comprendida entre la lonja, las edificaciones de servicio y el cerramiento exterior que delimita la dársena, mejorarán las condiciones de funcionalidad, durabilidad y seguridad de las infraestructuras de abastecimiento existentes, así como renovar el cerramiento metálico perimetral y reponer los firmes y pavimentos deteriorados como consecuencia de las obras.

Habrá tres líneas de actuación: la implementación de la nueva red de abastecimiento mediante la instalación de conducciones de polietileno de alta y baja densidad, válvulas de corte y acometidas hacia distintos edificios portuarios; la sustitución del cerramiento metálico perimetral, ejecutado con perfiles de acero galvanizado; y la reurbanización y reposición del firme, con la ejecución de nuevas capas de mezcla bituminosa en caliente en las zonas afectadas por la zanja y mejora del pavimento en tramos en mal estado, así como la reposición del acerado.

El puerto de Chipiona, ubicado en la provincia de Cádiz y gestionado por la Consejería de Fomento y Movilidad a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se localiza en la desembocadura del río Guadalquivir y constituye una infraestructura de gran relevancia económica y social para la localidad, combinando usos pesqueros, deportivos y turísticos.

La zona pesquera, donde se concentra la actuación, mantiene en gran medida las infraestructuras originales de abastecimiento y cerramiento, ejecutadas a principios de los años 90 sin haber recibido una renovación integral desde entonces.

La actuación responde a "la necesidad de corregir las deficiencias estructurales e hidráulicas que presenta la zona pesquera, como evitar nuevas averías y cortes de suministro asociados a la antigua red de fibrocemento; mejorar la operación y mantenimiento con válvulas de seccionamiento y elementos de control que faciliten una gestión más eficiente y segura del servicio de agua en la lonja pesquera y edificaciones anexas; sustituir el cerramiento deteriorado para restablecer la separación física entre el recinto portuario y la zona de baño contigua; o reponer los pavimentos dañados y garantizar la accesibilidad y seguridad de tránsito dentro del puerto, incluyendo el reasfaltado de la zona de aglomerado antiguo".