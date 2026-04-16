Adjudicado el contrato de reparación del dique exento del puerto de Bonanza en Sanlúcar (Cádiz) por parte de la Junta

Archivo - Puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación del contrato de reparación del dique exento del puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde señala que la UTE conformada por las empresas Construcciones Glesa y Suministros Asfálticos ha sido la adjudicataria de unas obras concebidas para garantizar la conservación, funcionalidad y durabilidad estructural del dique.

En una nota, ha recordado que el puerto de Bonanza presenta de las mayores demandas de línea de muelle entre los gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), por los que los trabajos se van a desarrollar por fases, no sólo para adaptar las soluciones técnicas a las particularidades constructivas y funcionales de cada tramo, sino también para garantizar la adecuada coordinación operacional del sector pesquero.

Estas dos fases, con la apertura de un plazo de seis meses, se abordarán también en función de la antigüedad y el grado de deterioro, ha indicado la Junta, que ha explicado que la primera fase corresponde a actuaciones sobre el tramo antiguo, mientras que la segunda fase se centra en el tramo de ampliación, que corresponde a una época posterior y cuenta con distinta configuración y menor grado de deterioro.

Según consta en los pliegos del contrato, estas intervenciones, que suponen un coste de tres millones de euros, restituirán la integridad de los elementos dañados, detendrán los procesos de degradación, mejorará la durabilidad de los materiales frente a la acción del ambiente marino, reestablecerá las condiciones de servicio adecuadas para uso portuario y garantizará la compatibilidad con actuaciones futuras.