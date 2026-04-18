Antonio Sanz traslada su apoyo a la creación de la Especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias

Imagen del acto homenaje del Colegio de Enfermería de Cádiz celebrado en Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (Cádiz). Imagen del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El Colegio de Enfermería de Cádiz celebra hoy, sábado - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha participado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el tradicional acto de homenaje a los Colegiados de Honor que organiza cada año el Colegio de Enfermería de Cádiz, donde ha defendido que la enfermería "es una pieza clave en el proceso asistencial", y ha anunciado que "hace dos días" que ha firmado su "aval para la creación de la Especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, que hemos solicitado al Ministerio de Sanidad".

Esta especialidad, según ha defendido el consejero, "responde a un campo de práctica claramente diferenciado y de alta complejidad asistencial, por lo que contribuye a la mejora de la calidad y seguridad de la atención sanitaria y la continuidad asistencial".

Antonio Sanz ha opinado que la enfermería no ha tenido siempre el reconocimiento necesario y acorde a la labor que desarrolla en ámbitos como la investigación o en los cuidados especializados, y ha puesto de relieve que en Andalucía se reconocen hoy las distintas especialidades de enfermería, que se han ido incorporando al Servicio Andaluz de Salud (SAS), incluidas las de enfermera clínica investigadora y enfermera especialista clínico investigadora.

Actualmente, trabajan en el sistema público de Andalucía un total de 2.121 enfermeras especialistas, según ha detallado el consejero, que ha trasladado sus felicitaciones a los diferentes profesionales galardonados durante el acto, y ha asegurado que "el papel de la enfermería es fundamental en el sistema sanitario", recordando la importante labor que tuvo en el reciente accidente de Adamuz o en la pandemia de Covid-19, y la que tienen a diario en su trabajo en centros escolares, residencias de mayores o en la campaña de vacunación.

En esa línea, ha destacado que "las enfermeras cada vez tienen más presencia en el sistema sanitario". En concreto, en la provincia de Cádiz, cerca de 5.000 enfermeras y fisioterapeutas trabajan tanto en la Atención Primaria como en la hospitalaria, de forma que se contabilizan actualmente 55.000 profesionales de Enfermería en Andalucía, de los que 34.700 están en el sistema público.

A ellos se están sumando ya en Cádiz las 97 enfermeras especialistas y los 33 fisioterapeutas previstos en la ampliación estructural de plantilla del SAS, según explican desde la Junta.

Para el conjunto de Andalucía, ha subrayado el consejero, se han sumado 1.076 plazas de enfermería. Esto supone la incorporación de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología, Salud Mental y Familiar y Comunitaria.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

En el acto de este sábado, en el que el consejero ha acompañado al presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, se han reconocido a cinco colegiados de honor así como a 80 enfermeros colegiados jubilados en la provincia de Cádiz en el último año y también a los alumnos más destacados de la última promoción de los cuatro centros universitarios de la provincia.

También han sido distinguidos personas y entidades que han colaborado especialmente con este Colegio y han contribuido a difundir la labor de la enfermería, así como a los miembros del Comité Deontológico.

En el acto han estado presentes también la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares.