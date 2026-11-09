El Área de Gestión Sanitaria cambiará los ascensores de tres centros de salud de Chipiona, Rota y Sanlúcar (Cádiz)

Archivo - Centro de Salud de Rota. - CSIF - Archivo

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha señalado que iniciará esta semana la renovación de los ascensores de los centros de salud de Chipiona, Rota y Barrio Bajo, en Sanlúcar de Barrameda.

Según ha explicado, los trabajos comenzarán este martes en el centro de salud de Chipiona y el lunes 16 de noviembre en el de Rota, mientras que en el centro de salud Barrio Bajo de Sanlúcar de Barrameda la fecha de inicio está pendiente de concretar, aunque está previsto que se sitúe entre ambas fechas.

El Área de Gestión Sanitaria ha indicado que la ejecución de estas actuaciones podrá conllevar la interrupción temporal del servicio de los ascensores, circunstancia que puede ocasionar molestias a las personas que acuden a estos centros, especialmente a aquellas con movilidad reducida.

Finalmente, ha recordado que esta actuación se enmarca en las intervenciones de mejora de las instalaciones sanitarias y tiene como objetivo favorecer la accesibilidad de las personas usuarias.