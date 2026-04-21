El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste actualiza su protocolo de asistencia al trauma grave

Presentación de la guía de asistencia al trauma grave. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste ha desarrollado una nueva guía de asistencia al trauma grave, un protocolo rediseñado para la asistencia de este tipo de lesiones tanto en atención hospitalaria como extrahospitalaria.

Según ha explicado la Junta en una nota, se trata de un documento que renueva el existente desde el año 2016 en el centro y que viene a incorporar las recomendaciones del actual Plan Asistencial Integrado de Trauma Grave del Servicio Andaluz de Salud, así como la más reciente evidencia científica.

El documento ha sido elaborado por los integrantes del Comité de Trauma Grave del Área Sanitaria, del que forman parte profesionales de los Servicios de Urgencias, Cuidados Intensivos, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Hematología, Traumatología y Cirugía General del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, así como del Dispositivo de Urgencias de Atención Primaria del Centro de Salud de Tarifa y 061.

El coordinador del protocolo, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Servicio de Urgencias del Hospital Punta de Europa, Carlos Castro, y los directores de las Unidades de Cuidados Intensivos, Alejandro Úbeda, y de Anestesiología, Belén Cañas, junto a la directora médica del Área Sanitaria, Tamara Domínguez, han sido los encargados de presentar este documento a profesionales tanto del centro hospitalario como de Atención Primaria, con el objetivo de dar a conocer las novedades incorporadas.

La Junta ha recordado que el trauma grave es una patología tiempo dependiente muy compleja que precisa de un sistema de atención que engrane muy bien a las diferentes áreas y especialidades. Así, esta guía de consenso servirá como herramienta para abordar a los pacientes traumatizados graves de manera coordinada y multidisciplinar y adaptada a las necesidades del entorno.

En ese sentido, el protocolo incluye desde cómo activar un Código Trauma y su secuencia, hasta diferentes abordajes de este tipo de patologías en función de la especialidad, como puede ser el trauma abdominal, el pélvico, el torácico, el craneoencefálico, el cervical, el pediátrico o el trauma en embarazadas.