El Área de Jerez realizará actuaciones de mejora en los consultorios sanitarios de San Isidro y El Torno

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha señalado que va a llevar a cabo durante este mes de junio diversas actuaciones de conservación y mantenimiento en los consultorios de San Isidro y El Torno, incluidas en el Plan de Mejora de Infraestructuras que se desarrolla en los centros de Atención Primaria de su ámbito.

Según ha explicado en una nota, los trabajos tienen como objetivo mejorar el estado de las instalaciones y adecuarlas en su funcionamiento para una mejor seguridad y confort de profesionales y usuarios.

Así, en el consultorio de El Torno se realizarán trabajos de sustitución parcial de tejas deterioradas en la cubierta, mejora de los sistemas de recogida y evacuación de aguas pluviales, pintura exterior e interior del edificio y sustitución de elementos de carpintería que han perdido su estado original por el paso del tiempo.

Por su parte, en el consultorio de San Isidro se acometerán actuaciones de reparación y mantenimiento que incluyen la solución de una avería existente en uno de los baños, la sustitución de luminarias para mejorar las condiciones de iluminación y eficiencia energética, trabajos de conservación en la cubierta, actuaciones en zonas afectadas por humedades y la reposición de elementos deteriorados.

La Consejería ha indicado que debido a las reducidas dimensiones de ambos centros, la ejecución de estas actuaciones requiere el cierre temporal de las instalaciones para garantizar tanto el correcto desarrollo de los trabajos como la seguridad de usuarios y profesionales. Por este motivo, el consultorio de San Isidro permanecerá cerrado entre los días 15 y 19 de junio, mientras que el consultorio de El Torno hará lo propio del 22 al 26 de junio.

Por ello, el Área de Gestión Sanitaria ha pedido disculpas por las molestias que esto ocasione a los usuarios, pero ha resaltado que se trata de una medida puntual y limitada en el tiempo, que permitirá ejecutar los trabajos en condiciones óptimas y con las debidas garantías de seguridad.

No obstante, según ha señalado, durante estos periodos la asistencia sanitaria de la población quedará garantizada a través del Centro de Salud de La Barca, centro de referencia de ambas localidades. De esa forma, los pacientes que ya tengan citas presenciales programadas durante los días de cierre serán contactados telefónicamente para informarles de su nueva cita en dicho centro. En el caso de las consultas telefónicas, estas se mantendrán sin cambios y se realizarán con normalidad en la fecha prevista.

La Consejería ha incidido en que estas actuaciones permitirán mejorar el estado de conservación de ambos edificios, corregir deficiencias detectadas y garantizar unas condiciones más adecuadas de funcionamiento, seguridad y confort para profesionales y usuarios, contribuyendo además a prolongar la vida útil de las instalaciones.