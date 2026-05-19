Asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos la construcción de 555 viviendas en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Modelo 3D de la urbanización de Las Marías en El Puerto de Santa María - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) el proyecto residencial de 555 viviendas en El Puerto de Santa María (Cádiz), de las que un 40% estarán reservadas como viviendas protegidas, en concreto, 222 de ellas.

En una nota, la Junta ha señalado que se trata de la cuarta iniciativa residencial que se incorpora a la UAP, que supondrá una agilización a su tramitación administrativa, ya que acompañará y asesorará a la entidad promotora hasta la puesta en marcha del proyecto.

El proyecto residencial se ubica en el ámbito del sector PP-NO-04 Las Tres Marías de El Puerto, con un desarrollo urbanístico de 87.562 metros cuadrados de suelo, clasificado actualmente como suelo urbanizable sectorizado.

La ordenación, diseñada bajo criterios de sostenibilidad y ciudad de proximidad, incluye 14.590 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes y se integra con el tejido urbano consolidado para colmatar un vacío histórico. Además, se destinan 9.715 metros cuadrados de techo para usos complementarios de carácter terciario y comercial para dinamizar la economía local y 3.940 metros cuadrados de equipamientos públicos.

Esta iniciativa prevé una ejecución por etapas, destacando que en su primera fase se acometerá la construcción del 50% de las viviendas, hasta 341. En concreto, son 78 viviendas en la manzana M1, 143 de la M2 y 120 de la M3.

La trascendencia de esta actuación radica en su capacidad para transformar una zona degradada mediante la modernización de infraestructuras perimetrales, el soterramiento de líneas eléctricas y la mejora de la conectividad viaria.

El desarrollo del proyecto no sólo mitigará el déficit de vivienda en El Puerto de Santa María, sino que actuará como "un motor económico", con una inversión estimada en 93.937.806 euros y la generación de aproximadamente 170 empleos en fase de construcción, como se ha señalado.

La actuación cuenta con la aprobación de la Propuesta de Delimitación Previa de la Actuación de Transformación Urbanística del ámbito por el ayuntamiento de la localidad gaditana.

La iniciativa se encuadra en lo previsto en el Decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda y en el artículo 25 de la Ley de Vivienda de Andalucía, al tratarse de una actuación residencial de más de 500 viviendas, que exige actuaciones de urbanización, incorpora la reserva legal de vivienda protegida y cuenta con una programación que garantiza el inicio de la construcción de al menos el 50 % de las viviendas en un plazo inferior a cinco años.

La asignación del proyecto a la Unidad Aceleradora de Proyectos se extenderá durante el período necesario para garantizar la adecuada coordinación y seguimiento de su tramitación y ejecución, que abarcará todas las fases del desarrollo urbanístico y edificatorio previstas hasta la finalización de las obras contempladas en la fase uno.

La Junta de Andalucía ha indicado que ha asignado durante 2026 cuatro proyectos residenciales a la UAP que, en su totalidad, suman 13.525 viviendas. Así, ha apuntado a la iniciativa de Albacerrado Alto, en Tarifa (Cádiz), con 514 viviendas (283 protegidas); el proyecto en Villanueva del Pítamo, en Sevilla capital, con 9.910 viviendas (4.199); el de Higuerón Norte, también en la capital hispalense, con 2.546 (1.054); y la recién incorporada de Las Tres Marías, en El Puerto de Santa María (Cádiz).