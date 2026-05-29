El Aula Universitaria de Mayores de Algeciras celebra la graduación de los 36 alumnos de último curso

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, Mari Luz Martín, junto al alumnado del Aula Universitaria de Mayores de Algeciras - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (Cádiz) ha acogido el acto de graduación de 36 alumnos de quinto curso del Aula Universitaria de Mayores (AUM), que está enmarcada en el Programa de envejecimiento activo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

En el acto de graduación han estado presentes el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, Mari Luz Martín, la directora y el subdirector del Aula de Mayores, María Jesús paredes y José Carlos Camacho, respectivamente, y la presidenta de la Asociación Iulia Traducta, Victoria Guerrero, ha indicado la Junta en una nota.

Javier Ros ha felicitado a los nuevos graduados de este Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz por su "esfuerzo" y por hacer uso "de este gran recurso que se pone a su disposición para seguir formándose".

Así, ha recordado que el AUM busca acercar la vida universitaria a las personas mayores de 55 años, facilitándoles el desarrollo de sus capacidades y un espacio de debate cultural, social y científico, al tiempo que se propicia unas relaciones intergeneracionales que dinamicen la participación social.

En este sentido, ha insistido en que "aprender es la mejor forma de mantener el alma despierta y es una suerte que nuestro Campus cuente con este Aula", por lo que ha animado a los nuevos graduados a que compartan su experiencia y animen a otros a participar y a vivir esta experiencia.

Por último, ha puesto en valor el trabajo que realiza el profesorado del Aula de Mayores, destacando su dedicación a la hora de preparar e impartir las clases y ofrecer un programa que hace que cada año sean muchas las personas interesadas en acercarse a este Aula.

El AUM es un espacio de formación, participación, encuentro y convivencia que está dirigido a mayores de 55 años, con o sin titulación académica previa, con el objetivo de proporcionarles la oportunidad de incorporarse a programas de formación científica, cultural, tecnológica y social después de la finalización de su etapa laboral, por prejubilación, por intereses o inquietudes personales.

Entre sus actividades incluye módulos y cursos formativos, jornadas, talleres, conferencias y visitas culturales programadas.