La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, en la presentación del Festival de Jerez - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La creación más reciente del Ballet Flamenco de Andalucía, que lleva por título 'Flamenco Patrimonio', subirá el telón de la 31 edición del Festival de Jerez el próximo 19 de febrero en el Teatro Villamarta de esta localidad gaditana.

La compañía de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, dirigida por Patricia Guerrero, será la encargada de abrir una programación que se extenderá a lo largo de 16 días, hasta el 6 de marzo de 2027, reuniendo más de 50 propuestas y más de un centenar de artistas y profesionales de la creación en distintos lugares de la ciudad, incluyendo peñas flamencas, teatros y diversos espacios patrimoniales, como ha indicado la Junta en una nota.

Así se ha anunciado durante el acto de presentación de la programación de este certamen, que ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo.

Para la consejera, el Festival de Jerez constituye "una de las grandes citas internacionales del flamenco y un espacio de referencia para el encuentro con el baile y la creación coreográfica", en una ciudad "estrechamente vinculada a la historia y la evolución del arte jondo".

En su opinión, la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía inaugurando la programación escénica en el Teatro Villamarta pone de manifiesto "la estrecha relación de la compañía con los principales espacios y certámenes de difusión de esta expresión artística".

Asimismo, ha añadido que la obra 'Flamenco Patrimonio' tiene como "gran singularidad" el haber sido fruto de la colaboración y cooperación creativa de todo el elenco del Ballet, formado por "excelentes músicos y jóvenes bailarines" que "han puesto todo su talento en la coreografía como en la interpretación de cada uno de los palos que la componen".

A través de la música, la danza y la creación colectiva, la obra reflexiona sobre el legado recibido y sobre la responsabilidad de las nuevas generaciones en su preservación y evolución. El espectáculo toma como punto de partida la figura de Arturo Pavón y su aportación musical para adentrarse posteriormente en diversos palos tradicionales, entre ellos los verdiales, las peteneras o los romances, estableciendo un diálogo constante entre tradición y contemporaneidad.

Uno de los momentos centrales de la obra está dedicado a Granada a través de una evocación poética del Albaicín y el Sacromonte, para continuar recordando la huella artística de Enrique Morente. El montaje culmina con un homenaje a Mario Maya, creador fundamental de la danza española y del flamenco escénico contemporáneo, además de fundador de esta compañía institucional hace más de tres décadas.

Como ha recordado Del Pozo, el Gobierno andaluz mantiene "una colaboración estable" con este festival "de referencia en el mundo del flamenco", un apoyo que, además de la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía, permite la contratación de hasta ocho compañías más de danza flamenca.

Entre ellas, se encuentran las agrupaciones de Rafaela Carrasco, con 'Humo'; María Pagés, con 'Bilbao Square'; Manuel Liñán con 'Bailaor@'; y Estela Alonso, con 'Aquellas que habitan en mi'.

Asimismo, el apoyo de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte va a propiciar los estrenos de las obras 'De la mano', de Mercedes de Córdoba; 'ADN', de Eduardo Guerrero; y 'Fin de fiesta', de Antonio Canales, que clausura el programa el 6 de marzo.

Otros de los espectáculos que se presentarán en el Festival de Jerez y que han contado con colaboración de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte a través de las ayudas a la promoción del sector profesional del flamenco en Andalucía son los espectáculos 'Te atrevo', de Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, que se presentará el 20 de febrero; 'Gesto mínimo', de Alfonso Losa, el 28 de febrero; y 'Babel', de David Coria, previsto el 4 de marzo. Los tres se pondrán a escena en el Teatro Villamarta.