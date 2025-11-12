Las bandas sonoras más emblemáticas del cine español inauguran el viernes el Festival de Música Española de Cádiz

Archivo - Concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). - MARINA CASANOVA/REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras más representativas del cine español inaugurarán el viernes 14 de noviembre la 23 edición del Festival de Música Española de Cádiz, con 'España es... ¡de cine!', de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), bajo la dirección de su maestro titular Lucas Macías.

Durante el fin de semana pasarán por Cádiz artistas como Lorena Álvarez, Alonso y Las Adelfas, Hidrogenesse, la soprano Alicia Naranjo, la Orquesta Barroca de Cádiz, Pilar Almalé Quartet o la bailaora María Moreno, ha indicado la Junta en una nota.

La cita con la ROSS, que forma parte del ciclo Andalucía Sinfónica, ofrecerá un recorrido por las bandas sonoras más influyentes del audiovisual español y rendirá homenaje a compositores que definieron una identidad musical propia para el cine y la televisión. Entre ellos, Gerardo Gombau, Carmelo Bernaola, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz y Alberto Iglesias.

La propuesta, ha señalado la Junta, refuerza la vocación de la ROSS por conectar con nuevos públicos y pone en valor "el extraordinario patrimonio sonoro español en el ámbito cinematográfico".

El fin de semana inaugural además está marcado por una amplia programación que combina conciertos, estrenos y estilos muy diversos.

De esta manera, ese mismo viernes a las 22,00 horas la cantautora asturiana Lorena Álvarez presentará en el programa Campus Rock de la Universidad de Cádiz su nuevo disco 'El poder de una misma', un trabajo que combina raíces populares, humor escénico y una mirada feminista contemporánea.

El sábado a las 18,00 horas, el Teatro del Títere La Tía Norica acogerá la actuación de Alonso y Las Adelfas, que presentarán '¿Qué es querer?', su nuevo proyecto en solitario tras liderar el grupo Napoleón Solo. El músico granadino, productor de artistas como Soleá Morente o Los Planetas, explora en este trabajo influencias de la rumba, el flamenco, la bachata y la balada mediterránea con una estética pop depurada.

Ese mismo día, a las 22,00 horas, el dúo barcelonés Hidrogenesse, referente del electropop nacional, celebrará su gira aniversario con el espectáculo 'Así se baila el siglo XX', donde reinterpretan sus grandes éxitos junto a piezas recientes inspiradas en su colaboración con el escritor Álvaro Pombo y la banda sonora de Daniela Forever.

Además, el Auditorio del Palacio de Congresos acogerá el 15 de noviembre el concierto sinfónico-coral 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz', de Joseph Haydn, a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el Conjunto Coral Virelay bajo la dirección de Jorge Enrique García.

Por su parte, la Casa de Iberoamérica será escenario de recitales y repertorios históricos con propuestas como 'Tres voces, un legado', de Alicia Naranjo y José Alberto Sancho el 15 de noviembre, y 'Zumo de manzana', del Pilar Almalé Quartet el 16.

La música más experimental se concentrará en el Baluarte de la Candelaria el 15 de noviembre con una nueva edición de Microclima, que en esta ocasión reunirá a Esplendor Geométrico, Paloma Peñarrubia, Clara de Asís, Clara Brea, Ernesto Rosa y Övernika, consolidando al festival como un espacio abierto a la creación sonora contemporánea y a los lenguajes híbridos.

La programación del festival se extenderá hasta el 23 de noviembre e incluirá más de 30 conciertos, 24 estrenos absolutos, cuatro programas de recuperación patrimonial y la participación de 27 artistas y formaciones andaluzas.

El Festival de Música Española de Cádiz cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el Inaem, la Universidad de Cádiz, la Fundación Unicaja y la Diputación Provincial.

La mayoría de los conciertos son de acceso gratuito, y para las actividades con entrada los precios oscilan entre 5 y 20 euros, con descuentos disponibles. Además, el Parque Celestino Mutis volverá a ser sede de una nueva cita de Electrolunch, que unirá música electrónica, gastronomía y ocio familiar.