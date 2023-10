Bernal destaca que para Andalucía el turismo de golf es fundamental por su capacidad de desestacionalización

SAN ROQUE (CÁDIZ), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asistido este domingo en San Roque (Cádiz) a la última jornada del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, que se ha celebrado en el Real Club de Golf Sotogrande, y en el que ha resultado vencedor el jugador polaco Adrián Meronk. El torneo ha tenido una audiencia de más de 600 millones de hogares, según el DP World Tour.

Bernal ha señalado que "un total de 65 torneos ha acogido Andalucía del circuito europeo, e incluyendo a la Solheim Cup de 2023 y la Ryder Cup de 1997, está claro que Andalucía se ha convertido en la casa del golf internacional, y así estamos operando con los organizadores de los grandes torneos, que ponen a la comunidad en el mapa, y permiten que las grandes figuras del golf vengan a torneos como éste. En este caso, 126 jugadores de 27 países de los cinco continentes, y entre el Reino Unido y España, que son los países que más jugadores aportan en este torneo, contamos con 23 títulos de máximo nivel".

En referencia al Real Club de Golf de Sotogrande, el consejero destacaba que "es uno de los campos más bonitos y estratégicos, de los más complicados según sople el viento. Y no es un campo desconocido para los jugadores porque la Copa Sotogrande es una referencia en el golf amateur, el último paso que muchos golfistas realizan antes de entrar en los circuitos profesionales, y hemos tenido grandes campeones que después han sido grandes profesionales en el circuito europeo y en el circuito americano".

"Hoy, sin ir más lejos, tenemos al campeón del US Open de este año, el norteamericano Wyndham Clark, al vicecapitán del equipo de la Ryder que ganó en Roma, Francesco Molinari, y a uno de los integrantes del equipo, el escocés Robert MacIntyre, en definitiva, estamos hablando de los mejores jugadores del golf mundial", ha recalcado.

Bernal señaló igualmente que "Andalucía es una marca reconocida no solamente en el turismo vacacional, sino especialmente en el turismo de golf. Estamos hablando, posiblemente, de la zona de Europa donde más concentración de campos de golf hay, y solamente en la denominación 'Costa del Golf', que incluye las provincias de Cádiz y Málaga, estamos hablando de 80 campos, y Andalucía tiene 120", ha presumido.

"Me gustaría destacar en ese sentido el gran esfuerzo que están realizando los campos de golf andaluces en el tema de la sostenibilidad, la mayor parte de los campos de golf se riegan con aguas regeneradas, y los que no tienen esa posibilidad todavía lo hacen con agua no potable, por lo tanto, me gustaría desmontar ese mito que hay de que no piensan los campos de golf en la sostenibilidad, al contrario, son unos grandes defensores del medio ambiente, y quiero darles las gracias desde aquí, y Sotogrande, precisamente, es un ejemplo en ese sentido, con dos grandes plantas potabilizadoras y regeneradoras de agua".

Por último, el consejero resaltó que "hemos hecho una apuesta muy importante por el golf en Andalucía, al ser una actividad fundamental el turismo de golf, por su capacidad de desestacionalización del turismo tradicional, y porque es capaz de atraer a cerca de un millón de personas a este negocio turístico durante todo el año, con ingresos que superan los 2.000 millones de euros, lo que genera más de 50.000 empleos en la zona".

Bernal ha insistido en las virtudes de este sector: "Yo creo que la capacidad económica, también deportiva, que tiene el turismo de golf es innegable, por lo que la apuesta del Gobierno andaluz por esta actividad es absolutamente comprometida, de hecho, el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters también se celebrará el próximo año aquí en Sotogrande".

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía llegó a un acuerdo con el DP World Tour para las ediciones de 2023 y 2024 de este torno en el Real Club de Golf de Sotogrande, que permitirá situar una vez más a la comunidad en el centro de atención de todos los aficionados, además de contribuir a captar la atención de los principales mercados internacionales del segmento de golf.

En este acuerdo con el DP World Tour se incluía una campaña de promoción de la marca con inserciones publicitarias en la web y la app oficial del circuito. También la Consejería ha desarrollado, los días del torneo, reuniones técnicas con distintos profesionales del segmento de turismo de golf. También Andalucía ha mostrado su oferta de golf en un stand durante la competición, uno de los más visitados del torneo.

Este ha sido un año histórico en este deporte para Andalucía, en el que la comunidad ha acogido la Solheim Cup, convirtiéndose en la única región europea que ha albergado los dos grandes torneos mundial, junto a la Ryder Cup de 1997. Al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters en Sotogrande, se sumaron el LIV Golf Andalucía en Valderrama a finales de junio y los numerosos torneos de circuitos profesionales y amateurs, además del mayor encuentro de touroperadores de golf de Europa en Marbella, donde 650 empresas del segmento de todo el mundo se dieron cita.

El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai, se ha celebrado gracias a la colaboración del Real Club de Golf Sotogrande, con el patrocinio de Estrella Damm y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.