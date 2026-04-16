Casi una decena de chefs Michelin internacionales trabajan de la mano de prestigiosos cocineros andaluces

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en el marco de 'Taste of Andalucía'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Casi una decena de chefs internacionales han conocido la gastronomía de la región de la mano de prestigiosos cocineros locales y han trabajado en creaciones culinarias en el marco de 'Tastes of Andalucía', acción junto a la Guía Michelin que ha finalizado este jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz). En este proyecto, presentado en febrero y que se ha desarrollado en la comunidad desde el 13 al 16 de abril, han participado chefs, con reconocimiento de la Guía Michelin, procedentes de Italia, Finlandia, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido.

Según ha detallado la Junta en una nota, los cocineros visitantes han hecho tándem en cada provincia con otros ocho de restaurantes andaluces, estando además cada dúo de chefs acompañado por un creador de contenido internacional especializado en gastronomía y estilo de vida, así como por un equipo de vídeo y foto para la elaboración de materiales audiovisuales.

Tras un recorrido relacionado con la materia prima gastronómica del destino y el legado cultural, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez ha reunido este jueves a los chefs internacionales, los creadores de contenido, prensa especializada e invitados de la Guía Michelin en torno a una experiencia gastronómica ofrecida por los ocho cocineros andaluces seleccionados.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que la gastronomía de la comunidad es "una manera de compartir" y ha apuntado que el encuentro final entre los chefs andaluces y los internacionales "es un recuerdo imborrable y una historia que guardarán para siempre".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido a los chefs su presencia en la ciudad en el cierre del proyecto, así como su contribución a la visibilización de la importancia que tiene la gastronomía y la cocina andaluza en el destino.

Los participantes Fabrizio Mellino, de Quattro Passi (tres estrellas Michelin/Italia) ha llegado a Córdoba de la mano de Paco Morales, de Restaurante Noor (tres estrellas Michelin); mientras que a Huelva se ha trasladado el chef Albert Franch, de Nolla (Bib Gourmand/ Finlandia), acompañado de Xanti Elías, de Finca Alfolis (Bib.Gourmand).

Jaén ha atraído a Marie Trignon, de La Rosaie (una estrella Michelin/Bélgica), junto a Pedro Sánchez, de Bagá (una estrella Michelin); y en Sevilla ha recalado Hans Lange Rodriguez, de TEKO by Lange Rodriguez (una estrella Michelin/Alemania), y lo ha hecho bajo la guía de Juan Luis Fernández, de Cañabota (una estrella Michelin).

En el caso de Almería, Florencia Montes, de ONICE (una estrella Michelin/Francia), se ha sumergido en la gastronomía local con José Álvarez, de La Costa (una estrella Michelin); mientras que en Granada ha estado Koosh Kotari, de Nazka (recomendado Michelin 2025/Países Bajos), junto con Cristina Jiménez Ruida, de Faralá (una estrella Michelin).

Málaga ha acogido a Juan Manuel Barrientos, de Elcielo Miami (una estrella Michelin/EE.UU.), quien realiza el viaje junto a Benito Gómez, Bardal (dos estrellas Michelin); y Cádiz ha contado con la presencia de Martin Labron-Johnson, Osip (una estrella Michelin y una estrella Verde/Reino Unido), que tiene como anfitrión a Juanlu Fernández, de Lú Cocina y Alma (dos estrellas Michelin).

POSICIONAMIENTO DEL SEGMENTO GASTRONÓMICO

Estos viajes inmersivos comenzaron el 13 de abril en todas las provincias. El primer acto de inicio tuvo lugar en Sevilla y la iniciativa finalizará en Jerez de la Frontera (Cádiz), Capital de la Gastronomía 2026, con una experiencia gastronómica a 16 manos para 80 comensales.

El proyecto busca atraer al perfil de viajero vinculado a la Guía Michelin, caracterizado por su interés en la gastronomía de vanguardia y el patrimonio cultural.

La iniciativa cuenta con la colaboración técnica de la Guía Michelin para el desarrollo de estas jornadas internacionales.