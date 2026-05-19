El Centro Salud La Línea-Poniente (Cádiz) organiza una marcha saludable para pacientes y profesionales

Participantes de una marcha saludable organizada por el Centro Salud La Línea-Poniente, en La Línea de la Concepción (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud La Línea-Poniente, adscrito al Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz, ha organizado una marcha saludable en la que han participado pacientes y profesionales sanitarios.

La iniciativa busca promover la actividad física de forma segura en la población como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, como ha explicado la Junta en una nota.

La actividad ha incluido una caminata adaptada por la ciudad, seguida de una sesión de ejercicios físicos diseñada según las capacidades de los participantes. Al término de la jornada, se ha ofrecido a los asistentes fruta y agua para favorecer la hidratación y la recuperación, y se les ha entregado una pulsera conmemorativa como recuerdo de esta celebración y símbolo de su participación.

La iniciativa forma parte del compromiso del Centro de Salud Poniente y del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este con la promoción de la salud, el bienestar de la población y el acompañamiento activo de los pacientes en la adopción de estilos de vida saludables.

Además, se enmarca en la celebración del 25 aniversario de este centro, una efeméride que pretende reforzar los lazos de la comunidad mediante acciones participativas, saludables y cercanas.

La Junta ha recordado que Andalucía cuenta con una estrategia de promoción de una vida saludable que promueve la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza.

Esta estrategia pretende promover los hábitos saludables en toda la población y edades, mediante intervenciones en el ámbito local, en todos los entornos de vida y en todas las políticas, y actuaciones sobre los determinantes que generan desigualdades en salud. También propone potenciar los activos personales y comunitarios que generan salud a lo largo de la vida, para que la ciudadanía pueda afrontar el día a día con mayores cotas de bienestar.