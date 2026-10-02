El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz refuerza el número de autobuses en las horas punta

Un autobús del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ente dependiente de la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, incrementará el número de expediciones en autobús en las líneas con mayor demanda del ámbito metropolitano en las horas punta.

Este aumento se suma al que ya se había implantado, de modo progresivo, desde el comienzo del mes de septiembre, tras la finalización del periodo de vacaciones, para atender las necesidades de las personas usuarias, con motivo de la vuelta al trabajo y a las clases, según ha indicado la Junta en una nota.

En la operativa especial de transporte que arranca cada año en el mes de septiembre, las líneas de conexión de Cádiz con San Fernando, Puerto Real y Chiclana, cuentan, de modo habitual, con una amplia oferta de servicios en autobús interurbano.

Ante el aumento de demanda que se produce cada año al comienzo del periodo lectivo, el Consorcio de Transportes establece, por un lado, el refuerzo de expediciones en las horas punta de mañana y tarde en las anteriores conexiones, además del refuerzo desde estos cuatro municipios con el Campus de Puerto Real, que también sirven de refuerzo indirecto para la conexión con Cádiz, al evitar que el público tenga que desplazarse a la capital para hacer transbordo.

La oferta de transporte actual con estos municipios contempla 157 expediciones diarias de ida y vuelta en día laborable desde Cádiz con San Fernando, 109 desde Cádiz con Puerto Real, 118 desde Cádiz con Río San Pedro, y 88 desde Cádiz con Chiclana de la Frontera. La frecuencia media de estos servicios no excede, en ninguna de estas relaciones, de 20 minutos, acortándose a 10 minutos en servicios de hora punta.

Teniendo en cuenta la tendencia observada en los registros de viajeros en las principales conexiones con Cádiz, han estado funcionando, además de las expediciones programadas, un total de 29 servicios de refuerzo al día, que suponen 145 autobuses más a la semana, principalmente con San Fernando, Puerto Real y Chiclana, como se ha indicado.

Asimismo, ante la evolución de la demanda observada, en el caso de las líneas de conexión con el Campus de Puerto Real, se han duplicado los servicios de refuerzo desde San Fernando y Chiclana a primera hora de entrada en clase.

Ante el importante incremento de demanda observada en los últimos días en hora punta, que se ha visto afectada también entre otros factores por la subida del precio del carburante, y que ha superado en algunas conexiones hasta el 15% de la movilidad en el mismo periodo de 2025, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz va a incrementar la oferta existente con diez refuerzos diarios más con servicios lanzadera, sumando un total de 50 expediciones semanales para atender las líneas con mayor demanda, especialmente las de Cádiz con San Fernando, Puerto Real y Chiclana.

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz viene realizando diariamente un seguimiento continuado de la oferta de transporte y de refuerzos previstos en las principales líneas de conexión con Cádiz.