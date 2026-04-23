El curso inclusivo 'Enoturismo para tod@s' avanza hacia su reconocimiento como programa formativo

El delegado de Empleo, Daniel Sánchez, junto a alumnos del curso 'Enoturismo para tod@s' . - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha mantenido una reunión en el Consejo Regulador del Vino de Jerez, con el gerente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, José Luis Baños, a petición de este organismo, para estudiar las vías que permitan dotar de oficialidad al curso 'Enoturismo para tod@s', dirigido a jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Según informa la Junta en una nota, en el encuentro han participado también la directora de la asociación Aspanido de Jerez, Esperanza Gómez, y técnicos de la Delegación Provincial, en un espacio de trabajo centrado en analizar el futuro de esta iniciativa y su posible encaje como programa formativo reglado.

Durante la jornada, el delegado ha conocido de primera mano el desarrollo del curso, orientado a fomentar la inclusión laboral en el mundo del vino del Marco de Jerez mediante un programa de 25 horas de formación teórica y práctica, diseñado para ofrecer una experiencia adaptada e inclusiva.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Cátedra Caja Rural del Sur-Vino, Sociedad y Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz.

Según ha señalado la Junta, el principal objetivo de la reunión ha sido avanzar en la conversión de este curso en un programa formativo inscrito en el fichero de especialidades formativas de la Consejería de Empleo. En este sentido, se estudia la posibilidad de articular un convenio de colaboración entre la Ruta del Vino y la Universidad de Cádiz que permita ampliar la formación, incorporar prácticas y utilizar sus instalaciones.

Asimismo, desde la Junta se han dado a conocer recursos disponibles como los centros especiales de empleo o el programa Orienta, y el delegado ha señalado la posibilidad de vincular esta iniciativa a programas de empleo y formación dirigidos a ayuntamientos.

Por su parte, desde Aspanido se ha destacado la importancia de impulsar este tipo de formación para facilitar el conocimiento entre empresas y personas con discapacidad, favoreciendo su integración laboral. En la misma línea, el Consejo Regulador ha incidido en la necesidad de normalizar la inclusión en sectores como bodegas, museos o restauración, subrayando el valor de acreditar este curso como un paso clave para dar visibilidad y generar oportunidades reales para este colectivo.