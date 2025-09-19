Escolares de Cádiz celebran la Semana de la Movilidad con actividades en el Parque de Los Toruños

La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia, Carmen Sánchez,recibe a escolares de un colegio de Cádiz en el Parque de Los Toruños - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida se ha sumado este viernes con el Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz a la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad, que este año se celebra bajo el lema 'Movilidad para todos', con una serie de actividades especiales dentro del programa 'Aula Consorcio', dirigidas a escolares gaditanos.

En una nota, la Junta ha detallado que alumnado de Primaria del colegio Campo del Sur de Cádiz ha llegado a este espacio natural gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda tras realizar un trayecto desde la capital en catamarán y autobús, para participar en talleres y actividades deportivas relacionadas con el transporte y la movilidad para todos.

Para su desplazamiento hasta el parque, los alumnos han recibido una tarjeta de transporte del Consorcio y han participado en la operativa de acceso a los modos de transporte público, en barco y bus, además de conocer el funcionamiento de los mismos.

Al llegar a Los Toruños, han visionado una proyección y han participado en una visita guiada a la Galería del Territorio del parque, después de lo cual han degustado un desayuno andaluz en el restaurante de la Casa de Los Toruños.

Los escolares han estado acompañados por la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia, Carmen Sánchez, así como por la directora gerente del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, Concepción Parra, quienes se han implicado en las actividades con los menores.

Para la delegada de Fomento, "compartir este día con niños, futuros ciudadanos y potenciales usuarios del transporte público, es sembrar las bases para conseguir formas sostenibles y compatibles con el entorno y con el medioambiente para los desplazamientos urbanos e interurbanos".

Carmen Sánchez ha aplaudido este tipo de iniciativas que se vienen celebrando desde el pasado martes, con las que se pretende ofrecer "opciones de movilidad adecuadas" a todos los sectores de población, siendo "accesibles, asequibles, inclusivas y seguras" como son el transporte público, caminar y andar en bicicleta.

Los alumnos han participado también en un taller titulado 'Mi patinete a punto', con el que han aprendido y practicado cuestiones básicas para el mantenimiento de este tipo de vehículo de rueda neumática similar a la bicicleta, y han recibido pautas y normas básicas para circular con total seguridad.

Durante su estancia en el Parque de Los Toruños han compartido una actividad deportiva consistente en la fabricación de porta mapas para el patín con material reciclado y, posteriormente, con ayuda de una brújula y un mapa del parque han tenido que realizar un recorrido en bici para encontrar cinco balizas situadas en diferentes puntos para encontrar las palabras que forman la frase 'Movilidad para todos'.

Los asistentes han recibido sus diplomas y los ganadores de la actividad deportiva se han llevado también un galardón, terminando su visita con una foto de familia.