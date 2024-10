La escritora Aurora Luque participa en el ciclo 'Cádiz, Libro Abierto' con el Centro Andaluz de las Letras

CÁDIZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través del Centro Andaluz de las Letras de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza una nueva sesión del ciclo 'Cádiz, Libro Abierto', patrocinado por la Fundación Unicaja, donde la escritora Aurora Luque hablará en una conferencia de su propia obra, de creación femenina y de bibliotecas históricas.

Así, la Premio Nacional de Poesía Aurora Luque estará en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz este miércoles 2 de octubre a partir de las 19,00 horas, con la conferencia titulada 'De Alejandría a Cádiz: las bibliotecas y las tumbas de las antepasadas'.

Según ha indicado la Junta en una nota, con ella, Luque contribuirá a poner en valor la ingente Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu, que alberga dicho Centro, ya que este ciclo trata divulgar su riqueza cultural. Esta Biblioteca cuenta con 20.000 títulos depositados en el Centro que se atesoran desde hace más de un siglo a partir de la colección personal del erudito Augusto Conte Lacave.

La autora enlazará su conferencia con su propia formación y pasión, que es la Literatura Clásica. De hecho, además de poeta, y traductora, es doctora en Filología Clásica. En 2023, la editorial Acantilado publicó su poesía reunida 'Las sirenas de abajo' (1982-2022), que compila sus libros desde 'Problemas de doblaje' (1990, Accésit Adonáis) hasta 'Gavieras' (Premio Loewe 2019) y 'Un número finito de veranos' (Premio Nacional de Poesía 2022). En 2021 se reeditó 'Carpe amorem', su poesía amorosa.

Asimismo, ha traducido obras como 'Aquel vivir del mar. El mar en la poesía griega' (2015), 'Los dados de Eros. Antología de poesía erótica griega' (2000), 'If not, Winter', de Anne Carson (2019), 'Grecorromanas Lírica superviviente' (2020), 'Safo. Poemas y testimonios' (2020) y la novela 'After Sappho', de Selby W. Schwartz (2023).