El Foro Andaluz para la Integración de Migrantes solicita al Gobierno que Andalucía se considere frontera sur

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en la foto de familia del pleno ordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante celebrado en Tarifa - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este viernes el pleno ordinario del Foro Andaluz para la Integración de Personas de Origen Migrante, donde se ha aprobado, con el consenso de todas las entidades sociales representadas en este espacio, un acuerdo para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que solicite al Ejecutivo central y a la Unión Europea (UE) el reconocimiento oficial de Andalucía como frontera sur a efectos migratorios.

La celebración en Tarifa (Cádiz) de este foro, concebido como un espacio de participación, consulta y asesoramiento a la Junta en materia de políticas migratorias, y que representa la pluralidad de voces de la sociedad andaluza, "no por casualidad", según ha indicado la consejera, quien ha recordado que "estamos a un paso de África, a tan solo 14 kilómetros de distancia del continente".

Según ha recogido la Junta en una nota, Loles López ha señalado también que "la cercanía con África, sumada a los 900 kilómetros de litoral con los que cuenta Andalucía, nos da una posición geográfica que nos sitúa como la frontera sur de España y Europa".

La responsable andaluza de Inclusión Social ha dejado claro que Andalucía "siempre ha sido y queremos seguir siendo una tierra solidaria y de acogida". Por ello, ha incidido en la necesidad de que la comunicad sea reconocida oficialmente como "frontera sur".

En su opinión, esto permitiría a la comunidad andaluza tener "el mismo trato que reciben Canarias, Ceuta y Melilla en materia migratoria", y acceder a "los recursos necesarios que nos permitan seguir trabajando con las personas migrantes y favorecer su integración plena en la sociedad".

Asimismo, ha explicado que en el marco del pleno ordinario del foro se ha abordado el estado de desarrollo del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión Social de Personas en Zonas Agrícolas de Andalucía, conocido como Plan Easen.

El plan busca elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de las personas residentes con la implicación de todas las administraciones.

Además, ha señalado que también se ha aprobado, con la unanimidad de las administraciones y entidades que conforman este foro, una declaración institucional de rechazo al racismo y la xenofobia.

"Esto va de unidad, integración y cooperación. Andalucía siempre ha hecho gala de su solidaridad, y lo va a seguir haciendo", ha concluido la consejera.