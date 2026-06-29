Gastronomía y música se darán cita en agosto en 'Las noches de palacio' en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez

Representantes del Ayuntamiento de Jerez, de las Bodegas Fundador, de Cobos Catering y de la Real Escuela de Arte Ecuestre en la presentación del ciclo 'Las noches de palacio'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, va a acoger en agosto el ciclo 'Las noches de palacio', un evento de galas gastronómicas maridadas con caballos, conciertos líricos y flamenco.

Estas noches, que darán comienzo a las 20,30 horas, se celebrarán en los jardines de la fundación en Jerez de la Frontera (Cádiz) con su palacio de fondo durante los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto, dentro del marco de la Capitalidad Gastronómica 2026 que ostenta esta ciudad gaditana, ha indicado la Junta en una nota.

Los viernes, las cenas serán amenizadas por la soprano Maribel Ortega, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de su carrera profesional. La artista ofrecerá a los comensales las arias más famosas de la historia del Bel Canto. Los sábados, los asistentes cenarán disfrutando de un maridaje poético con vinos de Jerez y con flamenco en vivo.

Además, cada noche, los jinetes y caballos de la Real Escuela estarán presentes en el cóctel de bienvenida y en la antesala de las respectivas cenas.

Las entradas podrán ser adquiridas a través de la página web coboscatering.com.

El acto de presentación de este ciclo ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del palacio Duque de Abrantes, contando con la presencia del delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, la directora de Enoturismo de las Bodegas Fundador, María Eugenia Herrera, el director de Cobos Catering, Manuel Cobos, y el jefe del Área de Recursos de la Real Escuela, Juan Carlos Román.