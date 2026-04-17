El Gran Premio de MotoGP en Jerez contará con más tecnología y un dispositivo conjunto de más de 4.000 efectivos

1078888.1.260.149.20260417120152 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa a los medios sobre la reunión del Comité Asesor del Gran Premio de España de Motociclismo, que se celebra del 24 al 26 de abril. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que se celebra del 24 al 26 de abril, contará este año con más tecnología y un dispositivo conjunto de más de 4.000 efectivos de la Junta de Andalucía, el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y entidades como Cruz Roja.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido este viernes, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, la reunión del comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que se activará con motivo de esta prueba deportiva.

Antonio Sanz, como director del Plan que lidera la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha insistido en que la seguridad del evento depende del dispositivo desplegado y del comportamiento de los asistentes, apelando a "la responsabilidad individual de los aficionados" para seguir los consejos de EMA 112.

"Queremos que todos disfruten del Gran Premio con seguridad y que todo el mundo vuelva a casa", ha aseverado, pidiendo "máxima precaución a la ida y a la vuelta" en los desplazamientos. Al respecto, ha reiterado que el dispositivo está "plenamente preparado para anticiparse, responder y garantizar que la seguridad vuelva a ser el verdadero gran premio de Jerez", tal y como reza el lema de este año del plan: 'Plan GP Jerez, tu seguridad, el gran premio'.

Sanz ha descatado la incorporación de tecnología que permite al dispositivo anticiparse a los flujos de personas, mejorar la toma de decisiones en tiempo real y reforzar la capacidad de respuesta en cualquier escenario, y ha remarcado que la coordinación interinstitucional es "la clave del éxito" del dispositivo, considerando que el Puesto de Mando Avanzado representa "esa integración total de recursos".

Según sus palabras, "el operativo de emergencia y seguridad de este circuito forma una sola escudería", ese es, ha continuado, "el mejor ejemplo que podemos dar de cómo todo tenerlo preparado para que todo sea un éxito".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha subrayado que Jerez "está preparada" para acoger esta competición deportiva, que se anticipa al 22 de abril con la celebración de distintos eventos. Es por eso que el Ayuntamiento activará el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y Situación Operativa 0 el próximo miércoles a las 09,00 horas, y se desactivará a las 23,59 horas del domingo.

La alcaldesa ha recordado que hay 116 cámaras de video-vigilancia en la ciudad, la activación del "100% de los efectivos" de la Policía Local, así como el refuerzo de los planes de limpieza y recogida de residuos.

García-Pelayo ha hecho hincapié en el refuerzo de la movilidad con un mayor número de vehículos de autobuses urbanos, que tendrán como lanzadera el Minotauro y la explanada de atracciones de la Feria, con una mayor frecuencia, ya que saldrán de tales puntos a partir de las 06,00 horas el sábado y de las 05,00 horas el domingo.

Además, se habilitará una zona de autocaravanas próxima a la salida desde la zona de atracciones de Feria, frente al Estadio Chapín, y un aparcamiento para que quienes tomen el autobús puedan dejar sus vehículos privados. También se dispondrá de diez bolsas de aparcamiento en la zona centro para motocicletas.

TECNOLOGÍA, ANTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA

El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) ha realizado una actualización de la cartografía operativa, basada en ortofotografías actuales obtenidas mediante vuelos con dron, la actualización de vías perimetrales, zonas seguras y áreas de intervención, así como la revisión de infraestructuras tras las obras del circuito.

Esta edición el operativo incorpora sistemas avanzados de gestión y monitorización, como la herramienta COA de control de aforos mediante tecnología WiFi inteligente con 16 puntos de acceso, además de una decena de cámaras de videocoordinación, cuatro de ellas con conexiones satelitales, una unidad de despacho de la Red digital de emergencias plenamente operativa con soporte satelital en el Puesto de Mando Avanzado, conectividad starlink y supervisión aérea mediante drones, además del conocido Es-Alert, el sistema de aviso masivo en caso de gran emergencia.

El Puesto de Mando Avanzado será el núcleo de la coordinación operativa, con presencia integrada de la EMA (112, Protección Civil e Infoca), Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Policía Local, servicios sanitarios del 061 y del circuito y Cruz Roja.

El dispositivo sanitario es el que concentra el mayor volumen de recursos del plan, con más de 500 profesionales movilizados en la provincia para garantizar la atención ordinaria y la respuesta ante emergencias colectivas.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 asume la coordinación global del dispositivo sanitario y la atención a incidentes con múltiples víctimas, a través de su Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias, conectado en red con Andalucía Occidental.

Durante el evento se incrementan los efectivos en sala de coordinación en Cádiz, incluyendo refuerzos específicos en jornadas de máxima afluencia, con presencia de médicos coordinadores en los turnos de mayor demanda.

En el Puesto de Mando Avanzado del Circuito de Jerez se integra el equipo directivo del 061 de la provincia de Cádiz, junto con un dispositivo sanitario específico que incluye una UVI móvil completa con médico, enfermero y técnico, un Vehículo de Apoyo Logístico (VAL) con capacidad para atender hasta 50 pacientes, equipado para riesgos biológicos y tecnológicos, así como un puesto sanitario de coordinación operativa permanente.

También se cuenta con el helicóptero sanitario del 061, con base permanente en el Hospital Universitario de Jerez, con posibilidad de refuerzo aéreo desde otras provincias andaluzas, especialmente Sevilla y Málaga.

El Hospital Universitario de Jerez activa un plan de contingencia con refuerzo en Urgencias, Radiología, Traumatología, UCI, Cirugía y Anestesiología, así como reserva de quirófanos, camas de hospitalización y UCI, y ampliación de capacidad diagnóstica. El servicio de Urgencias se reorganiza por zonas según gravedad, incluyendo un área de expansión específica para el Gran Premio y un espacio diferenciado para intoxicaciones.

Se fortalece asimismo la coordinación con el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, que contará con refuerzo de profesionales ante posibles traslados.

La Atención Primaria se intensifica en toda la zona de influencia, con especial atención al Centro de Salud de La Milagrosa como referencia ante incidentes con múltiples víctimas, así como el refuerzo de los SUAP de Jerez, Sanlúcar, Rota, Chipiona, Jédula y Trebujena, además de los dispositivos de la Bahía de Cádiz, especialmente en El Puerto de Santa María.

De otra parte, un total de 17 técnicos de la Unidad de Protección de la Salud realizan labores de inspección y vigilancia antes y durante el evento para garantizar la seguridad alimentaria en el circuito, su entorno y la ciudad de Jerez.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El dispositivo Infoca también se incorpora al operativo con medios terrestres y aéreos, incluyendo vigilancia preventiva, brigadas forestales y medios aéreos especializados para la protección del entorno. Así se contará con un grupo de bomberos forestales y autobomba y presencia de la dirección del centro operativo provincial en el Puesto de Mando.

Además, en el entorno se sumará vigilancia activa con equipos desde Alcalá de los Gazules y Algodonales, y estará disponible el helicóptero superpuma KA-70, con base en Cártama.