El Hospital de Puerto Real (Cádiz) acoge un encuentro de centros comprometidos con la calidad asistencial

Imagen de la II Jornada Provincial BPSO de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC), celebrada en el Hospital de Puerto Real (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha acogido este lunes la II Jornada Provincial BPSO de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC), que tiene como objetivo seguir promoviendo la implantación de buenas prácticas basadas en la evidencia científica y avanzar hacia la excelencia en los cuidados que se ofrecen a la ciudadanía.

Esta jornada, que llega tras la primera celebrada el pasado año en el Hospital de Jerez de la Frontera, gira en torno al lema 'Cuidar juntos, avanzar siempre', y reúne a más de un centenar de profesionales de distintos ámbitos asistenciales, como ha detallado la Junta en una nota.

La actividad ha contado con la presencia de la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, quien ha estado acompañada por la gerente del Hospital, María José Cano, junto a miembros de su equipo directivo, y por el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos.

Pajares ha destacado y agradecido la implicación de los profesionales en la mejora continua de la atención y en la incorporación de prácticas "seguras y sostenibles".

Como se ha indicado, este Hospital de Cádiz lleva más de diez años trabajando en el programa BPSO, habiendo implantado ya guías de buenas prácticas clínica sobre prevención de caídas y reducción de las lesiones derivadas de la mismas.

Además, ha desarrollado cuidados centrados en la persona y la familia, intervenciones para dejar de fumar, valoración y cuidados de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida, apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía, y valoración del riesgo y tratamiento de las lesiones por presión.

Durante esta jornada se realizan ponencias y experiencias de profesionales, principalmente de la provincia, de la Atención Primaria y Hospitalaria, relacionadas con las buenas prácticas en centros BPSO/CCEC, como la seguridad del paciente y prevención de efectos adversos, o los cuidados centrados en la persona.

El programa BPSO (Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados), impulsado en el SAS, promueve la implantación de prácticas basadas en la evidencia para mejorar la seguridad y la calidad asistencial.