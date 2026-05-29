El Hospital de Puerto Real (Cádiz) destaca sus cinco años de atención comunitaria al trastorno mental grave

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PUERTO REAL (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Puerto Real, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz ha alcanzado ya cinco años ofreciendo a las personas con Trastorno Mental Grave (TMG) un modelo de atención comunitario centrado en la persona y enfatizando las intervenciones domiciliarias o en su entorno.

Este es el Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC), que implica una forma diferente de organizar la asistencia ante un Trastorno Mental Grave de especial complejidad, como ha indicado la Junta en una nota.

La Unidad de Salud Mental tiene experiencia en este modelo desde 2008, contando con programas transversales dentro de las Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC), tanto en El Puerto de Santa María como en Chiclana de la Frontera, atendiendo a tiempo parcial a un limitado grupo de personas usuarias.

Ya en mayo de 2021 se crea el Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) en el hospital puertorrealeño, con dedicación exclusiva de las profesionales que actualmente lo componen, que son una psiquiatra, una psicóloga clínica, una terapeuta ocupacional, dos enfermeras especialistas en salud mental y una monitora de Faisem.

Como se ha apuntado, se ha pasado de tres profesionales en 2021 y 2022 a cuatro en 2023 y desde 2024 a las seis de la actualidad.

Además, un día a la semana, el equipo se refuerza con la incorporación de otra enfermera especialista y la trabajadora social de la USMC de Vejer de la Frontera para la atención de la población de la comarca de la Janda.

El ETAC atiende a la población del área de influencia del Hospital de Puerto Real, que abarca las tres USMC de Vejer, Chiclana y El Puerto. Trabaja con las personas con TMG y sus familias, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y complejidad, y que va mucho más allá del diagnóstico psiquiátrico.

Según ha explicado Alicia Viglerio, psiquiatra del centro e integrante de la ETAC, estas personas sufren "largos historiales de abandono del tratamiento, repetidos ingresos hospitalarios, desvinculación del sistema sanitario y, además, acumulan con frecuencia importantes problemas de salud física y social, como aislamiento, precariedad económica, dificultades de vivienda o ausencia de red de apoyo".

Este equipo ofrece intervenciones multidisciplinares en su entorno, con una frecuencia mínima de dos veces por semana y son "tan diversas como necesidades tiene la persona", en palabras de Viglerio.

Asimismo, el ETAC mantiene una coordinación estrecha con los otros dispositivos de Salud Mental, Atención Primaria y con servicios sociales u otras entidades sociocomunitarias en un trabajo en red.

En este lustro, han valorado a un total de 74 pacientes, y están actualmente activos 31, en un 73% hombres, con una media de edad de 40 años.

Son, ha concluido esta psiquiatra, "personas que el sistema convencional no puede atender, porque no llegan a las consultas", así que el ETAC, formado por Alicia Viglerio, Rosa Ramírez, Carmen Merchán, Isabel Espallargas, Carmen Linares y Marta Valero, "va a su encuentro".