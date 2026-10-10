El IAPH presenta un cuadernillo didáctico que investiga la historia de Cádiz y del mar en el siglo XVI

Imagen del cuadernillo didáctico presentado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) invita a sumergirnos en uno de los episodios más intensos de la historia marítima de Cádiz: el ataque del corsario inglés Francis Drake en 1587, que llevó al hundimiento del navío genovés 'San Giorgio e Sant'Elmo Buonaventura', barco actualmente identificado con los restos del yacimiento arqueológico Delta II.

Un cuadernillo didáctico, que acaba de editar la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, reconstruye con textos y nuevas ilustraciones originales la trayectoria de esta embarcación que formó parte de las redes comerciales, políticas y militares del siglo XVI, según ha informado la Junta en una nota.

La publicación, titulada 'El día que Drake atacó Cádiz. La historia a través de un naufragio', ha sido coordinada editorial y científicamente por el IAPH dentro de su colección 'e-ph divulga'. Ya puede adquirirse a través de las Tiendas Culturales de Andalucía tanto en versión impresa como digital.

El equipo técnico del Centro de Arqueología Subacuática (CAS) del IAPH ha llevado a cabo este trabajo divulgativo con la finalidad de dar a conocer a la sociedad el valor de los bienes culturales sumergidos, un patrimonio frágil, muchas veces invisible y especialmente vulnerable, pero que constituye una fuente de conocimiento excepcional para comprender nuestro pasado.

También se espera que esta lectura despierte curiosidad, emoción y compromiso con la conservación del patrimonio marítimo andaluz. Al respecto, la Consejería ha detallado que el nuevo cuaderno no solo relata una historia de barcos, mercancías y enfrentamientos, sino que muestra "cómo la ciencia y el trabajo interdisciplinar pueden recuperar una memoria que permaneció durante siglos bajo las aguas de la bahía de Cádiz".

Cádiz es una ciudad que no puede entenderse sin el mar, porque fue una puerta abierta al mundo, fuente de riqueza y lugar de encuentro, pero también escenario de peligro, de conflictos y de incertidumbre. Precisamente en esa relación entre la ciudad y el mar se sitúa la historia del barco genovés que hoy conocemos como Delta II.

El pecio fue localizado en 2012 durante los trabajos arqueológicos vinculados a la construcción de la primera fase de la nueva terminal de contenedores del Puerto de Cádiz, promovida por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

A partir de entonces, el Centro de Arqueología Subacuática del IAPH desarrolló una importante labor de investigación e intervención en el yacimiento, hasta su identificación como la nave 'San Giorgio e Sant'Elmo Buonaventura', también llamada 'Vassalla Piccola'.