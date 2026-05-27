La III Jornada del Día del Galeón de Manila se celebrará el 8 y 9 de octubre en Cádiz con conferencias y una exposición

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una reunión con la delegada de la Asociación Hespérides en Cádiz, Inmaculada Gavira. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, se ha reunido con la delegada de la Asociación Hespérides en Cádiz, Inmaculada Gavira, quien le ha presentado la III Jornada del Día del Galeón de Manila, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de octubre en la ciudad gaditana con conferencias, una exposición y un concierto entre sus actividades.

La jornada está organizada por la Asociación de Profesores de Geografía, Historia y Arte de Andalucía Hespérides y está patrocinada por la Unesco, según ha apuntado la Junta en una nota.

Mercedes Colombo ha subrayado la importancia de esta efeméride, que pone en valor "el relevante papel del Puerto de Cádiz como puerta de llegada de la Ruta de la Seda", añadiendo que se trata de un evento "cargado de significado cultural e histórico" que posibilitará un año más que el público adquiera conocimientos "profundos y veraces" a través de las conferencias de expertos en el tema.

Inmaculada Gavira ha destacado que el programa de esta tercera edición se desarrollará como el año pasado en dos jornadas. De esta manera, el 8 de octubre la Casa de Iberoamérica acogerá conferencias y comunicaciones que aportarán expertos en la materia. Además, se inaugurará una exposición y tendrá lugar un concierto de la coral Virelay.

El 9 de octubre estará dedicado al público más joven y tendrá lugar la entrega de los premios del concurso escolar de los galeones españoles 'Del Atlántico al Pacífico: los galeones españoles'.