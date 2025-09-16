Inaugurado el nuevo Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial en Jerez (Cádiz)

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la inauguración el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial (CITED) en Jerez de la Frontera. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han inaugurado este martes el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial (CITED), ubicado en la Ciudad del Transporte.

El nuevo centro nace con una inversión inicial de 500.000 euros, ya ha generado dos empleos de alta cualificación y prevé crear al menos 50 puestos en los próximos tres años, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El edificio donde se ubica ha sido reformado desde marzo del presente año 2025 para albergar este proyecto, con más de 400 equipos informáticos en las aulas para dar cobertura a las diferentes titulaciones, en una apuesta para seguir posicionando Jerez en el refuerzo de la Formación Profesional y en la cabecera de la tecnología artificial.

El curso ha comenzado esta misma semana con más de 50 alumnos y alumnas, con la estimación de llegar a las 100 matrículas, ya que el plazo continúa abierto.

La alcaldesa ha visitado junto al consejero y el presidente del Clúster Tecnológico y CEO Nexur, José María Martín Mateos, estas instalaciones y ha realizado una exposición técnica sobre el edificio y su contenido proyectado.

María José García-Pelayo ha subrayado que el Cited es un proyecto que se enmarca en la colaboración y apuesta del Gobierno de Jerez con el Clúster Tecnológico y tiene por objetivo "dar una respuesta directa a la necesidad de especialización en formación profesional centrada en las nuevas tecnologías", de manera que la existencia del Clúster "no solo facilita, sino que potencia además el desarrollo del Cited, proporcionando una infraestructura y un ecosistema tecnológico".

Esta iniciativa, ha continuado, "contribuye a generar potencial para transformar el tejido económico y educativo de Jerez", al mismo tiempo que "genera capacidad para atraer a nuestro entorno una comunidad de profesionales altamente cualificados y empresas tecnológicas líderes en sus respectivos sectores".

García-Pelayo ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía en "el avance de Jerez también desde el sector tecnológico". Este centro, ha aseverado, "será foro de aprendizaje, de innovación y de excelencia para que las actuales y futuras generaciones adquieran los conocimientos de vanguardia en un mundo cada vez más digitalizado".

"La ciudad vive un sueño hecho realidad" con la puesta en marcha de este nuevo centro, "una iniciativa fruto de la colaboración público-privada que busca diversificar la economía local y generar empleo cualificado", como ha dicho la alcaldesa, apuntando que "en apenas dos años de mandato se han dado pasos de gigante".

Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que el Cited es un centro que "simboliza lo que queremos para nuestra tierra" como es "formación de excelencia, oportunidades para todos, conexión con la empresa y apuesta por el talento joven".

También ha destacado que el centro nace "con la misión clara" de convertirse en "un motor de crecimiento económico y desarrollo social, formando a profesionales con las competencias necesarias para los empleos del futuro y fomentando el emprendimiento y la innovación en nuestra tierra".

"Jerez gana con este proyecto un referente en nuevas tecnologías, equipado con aulas y talleres modernos alineados con las demandas del mercado, y un motor de empleo y emprendimiento capaz de atraer y retener talento joven", ha dicho.

Además, ha remarcado que el Cited se convierte "en un espacio de colaboración" entre educación, empresas y comunidad, "reafirmando su compromiso con la inclusión social y garantizando igualdad de oportunidades", porque "la educación, y en particular la Formación Profesional, no es un gasto, sino la inversión más importante que puede hacer una sociedad".

Antonio Sanz ha concluido que con la apertura de Cited "hoy abrimos las puertas de un centro que va a marcar el futuro de Jerez y de Andalucía".

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Seguridad y Transformación Digital en el Ayuntamiento, José Ignacio Martínez, ha explicado que este "no es un proyecto de dos pasos, sino el resultado de un gran esfuerzo colectivo, con inversión, compromiso institucional y visión de futuro".

Como ha dicho, será un espacio "de referencia" para la formación a medida en competencias digitales, la mentorización de emprendedores y la captación de inversiones y proyectos innovadores.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal 'Jerez Conected', que busca consolidar a la ciudad como "un polo de talento y economía digital", una apuesta del Plan Jerez con el que el equipo de Gobierno actual se presentó a las elecciones municipales.

El Cited, ubicado en un edificio recuperado "tras años en desuso", se presenta como "un motor para atraer y retener talento". Según Martínez, "invertir en Jerez es seguro, no solo por la estabilidad política, sino también por el retorno garantizado de la inversión".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Jerez ha cedido las instalaciones de la Ciudad del Transporte al Clúster Tecnológico y Cited para la implantación del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Empresarial.