La ITV de Algeciras (Cádiz) completa la primera fase de su reforma integral, con inversión global de 2,84 millones

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La estación ITV de Algeciras (Cádiz), gestionada por la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha completado la primera fase de las obras para la renovación integral de estas instalaciones, que da cobertura a la comarca del Campo de Gibraltar, y para la que se están invirtiendo 2,84 millones de euros.

Esta etapa ha incluido la reforma completa de las líneas de inspección 5 y 6, junto con intervenciones en cerramientos, cubiertas, zonas de urbanización y vallado perimetral, todo ello garantizando en todo momento la prestación del servicio a la ciudadanía sin interrupciones, como ha indicado la Junta en una nota.

Tras la finalización de esta primera fase ha dado comienzo la reforma de las líneas de inspección 1 y 2 y la construcción del nuevo edificio de oficinas, que permitirá mejorar la atención al público y las condiciones de trabajo del personal técnico.

Esta segunda etapa contempla además actuaciones sobre el cerramiento y la cubierta de la nave, la urbanización exterior de la parcela, la reparación del muro perimetral y la instalación de nuevas cancelas de entrada y salida.

Las obras fueron adjudicadas en 2024 a la empresa Área Soluciones Integrales por un importe de 2,84 millones de euros tras un proceso de licitación en el que participaron otras tres empresas. El contrato, de carácter integral, abarca tanto la redacción del proyecto técnico como la ejecución completa de la obra.

El resultado permitirá a Veiasa contar en Algeciras con unas instalaciones "más modernas y funcionales", que quedarán equipadas con cuatro líneas de inspección para vehículos ligeros, a las que hay que sumar una línea que actualmente es provisional pero que será definitiva en breve, una línea de inspección para vehículos de dos ruedas y dos líneas universales.

De esta forma, la ITV algecireña pasará a tener siete líneas de inspección --seis líneas convencionales más una de ciclomotores y motocicletas--, lo que permitirá llevar a cabo hasta 160.000 inspecciones al año y cubrir la demanda del servicio de ITV en el Campo de Gibraltar, que actualmente llega a las 100.000 inspecciones anuales.

Para minimizar el impacto en la prestación del servicio a los usuarios, las obras se están ejecutando por fases, garantizando que la estación cuente siempre con al menos cinco líneas de inspección operativas, además de la línea específica para vehículos de dos ruedas.

Con este proyecto, se ha señalado que Veiasa "continúa apostando" por la mejora de infraestructuras, la atención de calidad y la eficiencia en el servicio público, consolidando la red de estaciones ITV como un referente en innovación y modernización en Andalucía.