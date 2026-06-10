La Junta aborda con municipios de la Sierra de Cádiz la situación de la red eléctrica y sus infraestructuras

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, en una reunión con alcaldesa de la Sierra de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Ana Isabel Medina, para tratar cuestiones de interés para la comarca, como la situación de la red eléctrica y sus infraestructuras.

En este encuentro han participado también el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, y el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, ha detallado la Junta en una nota.

Inmaculada Olivero ha calificado de "muy positivo" este contacto, en el que se han abordado varios asuntos de interés para la comarca, sobre todo en cuestiones relativas a la red eléctrica y sus infraestructuras en los municipios de la Sierra de Cádiz, dada su importancia para el desarrollo y la calidad de vida de sus vecinos.

La delegada territorial ha detallado que se ha hablado de infraestructuras de suministro eléctrico y la calidad de suministro, esencialmente en los municipios de Grazalema, Puerto Serrano y Espera. A este respecto, ha comentado que son distribuidoras diferentes, ya que para el municipio de Puerto Serrano es Romero Candau y para los otros dos es Endesa.

"Para aumentar la calidad del suministro y cerrar anillo en Espera de Molinera-Mesa Jaro se está proyectando una línea de MT Arcos-Espera que beneficiará también a Bornos para tener más potencia a efectos de poder desarrollar zona industrial (Edistribucion)", ha indicado la responsable andaluza.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Inversiones impulsado por la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas junto a Endesa, con una inversión "muy importante".

Además, se están abordando los problemas de calidad en sitios puntuales de la provincia, como en Puerto Serrano y Grazalema, donde se plantea que tengan mayor potencia "para incrementar la calidad y potencia para necesidades de desarrollo de negocios", ha añadido la delegada territorial de Industria, que ha señalado que "en estos momentos no hay cortes de luz en Grazalema".

Para Inmaculada Olivero este encuentro ha sido "de total colaboración y de diálogo", con las miras puestas en que se vayan solventando problemas, algunos de los cuales, "eran históricos", ha dicho.

Para terminar, ha subrayado que desde el Gobierno andaluz se sigue trabajando para que se mejoren las infraestructuras, "o bien porque se han quedado obsoletas o bien necesitan ser ampliadas".

En definitiva, ha manifestado, "seguimos esforzándonos para que todos los servicios en los que se necesitan el suministro eléctrico, sean abastecidos completamente, eliminando cualquier incidencia".