La Junta asegura que el Congreso NISE Sevilla 2025 va a mostrar toda la fuerza industrial de la provincia de Cádiz

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha asegurado que el Congreso NISE Sevilla 2025 va a mostrar toda la fuerza industrial de la provincia.

En una nota, la Junta ha recordado que este evento internacional busca convertirse en referente industrial en el Sur de Europa. Así, la presentación en la provincia de Cádiz, celebrada en la sede de la Federación de Empresas del Metal de la provincia (Femca), ha puesto el foco en la importancia estratégica de la ciudad como enclave industrial donde conviven sectores de alta especialización como el aeronáutico, el naval, el metalúrgico y las energías renovables.

Bajo el lema 'New Industry in Southern Europe', NISE Sevilla 2025 reunirá los próximos días 2 y 3 de diciembre en Fibes (Sevilla) a empresas, instituciones y agentes estratégicos para debatir sobre los grandes retos de la nueva industria como son la sostenibilidad, la digitalización y la interconexión.

La delegada territorial de Industria ha subrayado que este congreso es fruto de la colaboración público-privada "en la que se trabaja en esta legislatura, así como la relevancia de que la Junta de Andalucía tenga una Consejería de Industria y Energía". "Todo ello posibilita que se celebre esta Feria para mostrar todos los sectores que posee en este caso la provincia de Cádiz: como es el sector naval, el aeronáutico, el de metal, el químico, el de la piel el agroalimentario", ha manifestado Olivero.

Asimismo, ha destacado la acogida de los Fondos de Transición Justa, ya que se han presentado más de 42 proyectos en el sector naval y 27 en economía circular, quedan dos convocatorias abiertas y hay una expectación importante dentro del sector", por lo que "esos 72 millones de euros previstos para la provincia van a ser muy relevantes".

La delegada ha hecho referencia igualmente a Trade, que va a apoyar esta Feria, destacando la línea de internacionalización para explorar otro mercado y otros clientes. "En esta Feria tendremos la posibilidad de tener ese escaparate para que vengan de otros países en una misión inversa para conocer la industria que tiene Andalucía y en concreto la provincia de Cádiz, vamos a mostrar toda la fuerza industrial que tiene nuestra provincia", ha manifestado

Por su parte, Carlos Jacinto Marín, director gerente de Fedeme, ha señalado que "Cádiz aporta un ecosistema industrial único, con un tejido empresarial que combina tradición y alta especialización" y se ha mostrado "seguro de que NISE proyectará estas capacidades hacia Europa y ayudará a consolidar Andalucía como un hub de innovación y competitividad industrial".

El presidente de Femca, Diego Chaves, ha subrayado la importancia de NISE como un punto de inflexión para la industria del sur de Europa, al aportar el escaparate que demandaban los sectores industriales para mostrar su potencial en capacidad, empleo y desarrollo económico.

A su juicio, el encuentro va mucho más allá del metal y supone una llamada al conjunto del tejido industrial, con una apuesta por la tecnología, el talento, la reputación y la colaboración.

Finalmente, el presidente de Aerocádiz, Antonio Conde, ha resaltado que el sector aeronáutico atraviesa un momento de estabilidad laboral y social gracias a los convenios firmados para los próximos cinco años, lo que garantiza un futuro de carga de trabajo y de oportunidades. Asimismo, ha destacado el respaldo de la CEA, Fedeme y la Junta de Andalucía, así como la importancia de los fondos europeos y los planes de formación para cualificar a los profesionales que demanda la industria.

Conde ha defendido que ha llegado la hora de una "misión inversa, que el mundo venga a conocer las capacidades de la industria andaluza, más allá de la tradicional imagen agroalimentaria, y compruebe su potencial en sectores como el naval y el aeronáutico". "Este es el momento de dar visibilidad internacional a nuestra industria, con innovación y tecnología como palancas para competir en igualdad de condiciones", ha concluido.

NISE Sevilla 2025 está impulsado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, a través de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la organización de Fedeme y el patrocinio de Unicaja.

El encuentro cuenta ya con el apoyo de más de 40 asociaciones estratégicas, pymes, grandes empresas, centros tecnológicos e inversores, y se perfila como un espacio multisectorial para acelerar la transición hacia una industria más sostenible, digital y conectada con Europa, según ha indicado la Junta.