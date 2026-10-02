La Junta constituye en Cádiz el grupo de trabajo del Observatorio de Agresiones a Sanitarios

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, junto a los integrantes del grupo de trabajo provincial del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este viernes en la sede de la Delegación Territorial de Sanidad en Cádiz la constitución grupo de trabajo provincial del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La creación del grupo responde a la estrategia de descentralización del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones desarrollado por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en el SAS, que agrupa todas las medidas implantadas para enfrentar esta problemática, como ha indicado la Junta en una nota.

El objetivo de la puesta en marcha de este grupo es ofrecer una respuesta médica, policial y jurídica adaptada de manera específica a la realidad y necesidades de los centros sanitarios gaditanos.

Como se ha recordado, la semana pasada el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, anunció e impulso por parte del Gobierno andaluz una ley para luchar contra las agresiones a los profesionales del sistema sanitario.

Así, además de personal técnico de la Delegación, el grupo está integrado por los interlocutores policiales sanitarios, los directores gerentes de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia, profesionales guía, responsables de prevención de riesgos laborales, los representantes de todos los colegios profesionales de ámbito sanitario tanto en Cádiz como Andalucía --Médicos, Enfermería, Psicología, Farmacéuticos, Trabajo Social, Fisioterapeutas, Odontólogos, Veterinarios, Podólogos, Terapia Ocupacional y Logopedia-- y los sindicatos presentes en Mesa Sectorial.

Entre sus objetivos estará conocer con mayor detalle la realidad de las agresiones en la provincia de Cádiz, identificar los ámbitos y factores de mayor riesgo, detectar posibles dificultades en los circuitos de notificación, registro y seguimiento, evaluar las medidas preventivas implantadas y recoger buenas prácticas desarrolladas en los centros sanitarios que puedan contribuir a mejorar la protección de los profesionales.

En la provincia de Cádiz, este nuevo grupo se suma además a la Comisión Provincial ya existente, en la que participan responsables sanitarios y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de seguir avanzando en medidas que contribuyan a reducir este tipo de ataques.