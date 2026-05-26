La Junta destaca la "apuesta firme" por la conservación de Baelo Claudia (Cádiz) tras culminar obras en su museo

Imagen del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz). A 26 de mayo de 2026 en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha visitado este martes el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz), para supervisar la finalización de las obras de rehabilitación de la sede institucional y museo del yacimiento, y resaltando con ello la "apuesta firme" por la conservación, rehabilitación y puesta en valor de la historia de este yacimiento hispanorromano, que recibe una media anual de 45.000 visitantes.

Esta intervención, de gran envergadura y complejidad, han consistido principalmente en la sustitución integral de las placas de todas sus fachadas, así como la reparación e impermeabilización extensa de sus cubiertas, y han tenido un presupuesto superior a los 1,28 millones de euros, ha indicado la Junta en una nota.

En palabras de la consejera, esta rehabilitación integral, cofinanciada en un 75% con fondos Feder, "además de frenar el acusado deterioro que sufrían las envolventes de este museo, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ha garantizado su total estanqueidad, aumentando notablemente su eficiencia energética y aislamiento térmico, al tiempo que ha reforzado la seguridad de los visitantes y la protección de sus valiosas colecciones arqueológicas".

En este sentido, ha avanzado que la elección del tipo de granito para la sustitución de las placas exteriores de las fachadas, "además de acreditar su durabilidad y resistencia ante los agentes atmosféricos desfavorables, ha procurado ser respetuosa con el paisaje y el entorno natural de este yacimiento único en el mundo por ser un ejemplo de urbanismo hispanorromano", además de "un ejemplo único de la industria pesquera y la producción de salazones de toda la Antigüedad".

Por otra parte, Del Pozo ha anunciado que la finalización de esta actuación va a posibilitar la reapertura al público del Museo, que había permanecido cerrado durante las obras de reparación de las fachadas y cubiertas para garantizar la seguridad de los visitantes, mientras que los recorridos por el resto del conjunto arqueológico han podido seguir realizándose con normalidad.

Esta próxima reapertura, que lleva aparejada la renovación de la exposición permanente y la inauguración de una nueva muestra de carácter temporal, está prevista para la primera quincena del mes de julio.

MEJORAS DE ACCESOS Y SERVICIOS

En paralelo a la culminación de estos trabajos, la Consejería de Cultura y Deporte publicó el pasado 21 de mayo la licitación de una nueva actuación en el enclave arqueológico con el objetivo de mejorar sus accesos.

En concreto, se va a llevar a cabo la reparación de la solería del patio de acceso de la primera planta del museo, se va a habilitar para el uso público una nueva zona de aseos --que se va a sumar a la ya existente del interior del edificio-- y se va a trasladar de ubicación el control de acceso al conjunto.

Con esta intervención, que cuenta con un presupuesto de 159.937 euros, se busca incrementar la accesibilidad al inmueble, así como dotar al conjunto de unos mejores servicios de atención a los visitantes.

La antigua ciudad romana de Baelo Claudia, que está situada en la Ensenada de Bolonia, está datada en el siglo II a.C. Durante su etapa de esplendor contó con una fuerte industria de la pesca, el salazón y la fabricación del 'garum', una salsa derivada del mismo que fue tremendamente popular en la zona y que actualmente se ha rescatado como condimento.

Baelo Claudia es uno de los mejores ejemplos de urbanismo romano, ya que permite observar la manera en que el foro y sus principales edificios públicos, incluyendo un gran teatro, se encuentran bien articulados en su trama de calles ortogonales, ha señalado la Junta.

Además, el enclave permite apreciar uno de los barrios productivos de carácter urbano mejor conocidos en todo el mundo romano, con un total de nueve fábricas conserveras excavadas, de las cerca de cuarenta que pudieron existir en sus murallas.