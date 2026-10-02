La Junta destaca que la caza da empleo a casi 33.000 personas en Andalucía, 9.100 de ellas de forma directa

1122419.1.260.149.20261002150136 La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, interviene en la inauguración de la segunda edición de la Feria Provincial de la Caza, Actividad Cinegética y Medioambiente (Ecocaza). A 2 de octubre de 2026 en Jerez de la Frontera. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha destacado que la caza ya da empleo en la comunidad autónoma a 32.943 personas, 9.168 de ellas de forma directa, lo que convierte a esta actividad en un "importante dinamizador económico" de las zonas rurales.

La consejera ha hecho este apunte durante la inauguración en Jerez de la Frontera (Cádiz) de la segunda edición de Ecocaza, la Feria Provincial de la Caza, Actividad Cinegética y Medioambiente, que se celebra hasta el 4 de octubre, como ha indicado la Junta en una nota.

Durante su intervención, ha calificado la caza como "palanca de desarrollo" de la economía andaluza, con una aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de 1.748 millones de euros. Sin embargo, ha matizado que este valor añadido de la actividad cinegética debe situarse "siempre dentro una gestión responsable y sostenible".

"Si el sector está avanzando es precisamente por su capacidad para conciliar la vertiente económica con su faceta social y su aportación a la conservación del medio natural", ha declarado.

A este objetivo se dirige el Plan Andaluz de la Caza Horizonte 2023-2033, hoja de ruta del sector cuyo diseño toma como base el conocimiento científico, el diálogo y la colaboración entre todos los agentes implicados.

Una de las líneas de dicho plan pasa por facilitar el acceso a los grupos de población con menor presencia, como las mujeres y los jóvenes. De hecho, la edad media de las personas que en la última década se dedicaban a la caza pasó de los 42 años a superar los 52.

"La caza es tradición, pero también es futuro, y es de justicia abrir las puertas para que no haya sectores que queden excluidos", ha defendido Martínez, que ha recordado la capacidad de la práctica cinegética para fijar la población al territorio. Con este objetivo, se organizan jornadas dedicadas a mujeres y a jóvenes, habilita zonas expresas en cada coto e incluso oferta terreno público que facilite iniciarse en la actividad cinegética.

A eso se suma la inclusión en el Presupuesto andaluz para 2026 de la bonificación, en un 30%, de la cuota de la tasa por emisión de licencia de caza y la exención en el pago de la misma a los mayores de 65 años. También se establece una bonificación del 50% para menores de 18 años y para personas cazadoras federadas.

EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS

Fina Martínez ha reivindicado una caza "consciente de su impacto en la estabilidad de los ecosistemas y en el control de las especies y su adecuado equilibrio", recordando cómo la caza ha llegado a integrarse en iniciativas "de calado" centradas en el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Se ha referido también a la existencia de espacios compartidos entre la actividad cinegética y otros usos del territorio, como la agricultura, y ha defendido el impulso de políticas públicas que gestionen el espacio desde un conocimiento "objetivo y riguroso".

Andalucía cuenta con una norma específica de control de poblaciones de predadores en los casos excepcionales que se precise. La orden por la que se regulan la acreditación y funciones de las personas controladores de predadores cinegéticos constituye un recurso complementario cuando las actuaciones ordinarias de caza activa resultan insuficientes o el número excesivamente elevado de determinadas especies provoca daños contrastados.

Recientemente, se abrieron los periodos establecidos para la caza de la tórtola europea en Andalucía en el marco de la media veda de 2026 y del Plan de Gestión Adaptativa de la Caza de esta especie, tras cuatro años de moratoria en los que las actuaciones realizadas por el sector cinegético y las administraciones han permitido recuperar sus poblaciones y el aprovechamiento cinegético sostenible de esta especie.

En total, los cazadores andaluces capturaron 16.811 ejemplares de tórtola europea, lo que ha supuesto un 41,7% del cupo de 40.338 asignado a Andalucía por la Comisión Europea.

Por otra parte, en el caso de la Ley estatal de Bienestar Animal, el Gobierno andaluz ha logrado que se contemple la defensa y el reconocimiento del carácter esencial de los animales auxiliares para la práctica de la caza. Esta inclusión engloba a perros, hurones, aves de cetrería, cimbeles y reclamos.

La tecnología es "una baza fundamental" en la ordenación contemplada en el Plan Andaluz de la Caza. En esta línea se sitúa la aplicación 'Capture', que facilita que todos los trámites relacionados con la actividad cinegética y la pesca continental puedan completarse de forma telemática.

Andalucía promueve además la sanidad cinegética desde el denominado enfoque 'One Health' ('Una sola salud'), en el que se integran de forma conjunta la salud ambiental, la sanidad animal y la salud humana. Esto supone que, en el seguimiento de las poblaciones de fauna silvestre, no solo se tenga en cuenta el equilibrio de los ecosistemas, sino también sus posibles implicaciones sanitarias.

La Junta ha indicado que se parte así de la consideración de que la sobreabundancia de especies como ciervos y jabalíes, junto a la concentración de animales en puntos de agua o alimentación, puede incrementar el riesgo de propagación de enfermedades y zoonosis.

En materia de consumo, la Junta mantiene líneas de colaboración con universidades, centros e institutos de investigación para promocionar los valores nutricionales de la carne de caza. A este objetivo responde el certificado 'Certicaza', que eleva el grado de reconocimiento de este producto a nivel europeo.

En Andalucía existen casi 163.000 cazadores con licencia en vigor, de los que 90.000 se encuentran federados. Por la región se distribuyen más de 7.500 cotos de caza privados o deportivos, que abarcan el 80% del territorio y casi siete millones de hectáreas.

La provincia de Cádiz cuenta con 798 cotos de caza, que suponen el 11% del total de cotos de Andalucía, distribuidos por una superficie de 554.000 hectáreas, el 7,96% del total andaluz.

Cádiz posee "una enorme riqueza cinegética" debido a la diversidad de especies y a la dimensión de sus poblaciones, propiciadas por la gran diversidad de ecosistemas presentes.

Así, se ha considerado que es "referente nacional e internacional" por la caza de especies como la perdiz roja en la modalidad de ojeo y el corzo morisco en la modalidad de recechos y de batidas, así como por la caza mayor que se realiza en las zonas serranas y el área de alcornocales con las especies cinegéticas propias de caza mayor, como son el ciervo, gamo, jabalí, cabra montés y el corzo morisco.

FERIA DE LA ECOCAZA EN JEREZ

Ifeca es el escenario de Ecocaza, en la que se promociona la caza como actividad deportiva, sostenible y económica, divulgando su papel en la conservación del medio ambiente, el cuidado del entorno y el equilibrio de las especies del ecosistema.

En sus 55 expositores y a través de una agenda de actividades, las asociaciones, empresas y profesionales ponen en común las últimas novedades del sector en productos y servicios.

El programa incluye conferencias técnicas y divulgativas sobre gestión cinegética y conservación ambiental, 'showcookings' de cocina cinegética en directo, muestras de animales y exposiciones, talleres participativos y actividades infantiles, además de zonas de tiro y exposiciones comerciales.

La Junta de Andalucía cuenta con un stand propio en el que se informa sobre la oferta cinegética que se pone a disposición del sector, además de la orden de vedas.

Los visitantes pueden conocer también algunas de las actividades que ofertan los Centros de Visitantes de espacios naturales relacionados con la feria, como la berrea o el fototrampeo, productos de la Marca Parque Natural, y el Plan de Calas y del Corcho.