Junta destaca la colaboración público-privada para posicionar a Cádiz en la investigación en materiales avanzados

El secretario de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, en un foro sobre materiales avanzados en Puerto Real (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Daniel Escacena, ha destacado el papel de la colaboración público-privada para posicionar a Cádiz en la investigación en materiales avanzados, importantes en sectores estratégicos como el transporte, la defensa, la energía, la construcción, la electrónica o la salud.

Así lo ha puesto de relieve durante su participación en el 'Cádiz MAT 2026. Foro de Innovación en Materiales Avanzados', una jornada que se celebra en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real impulsada por el Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz y con la participación del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), ha indicado la Junta en una nota.

Durante su intervención en la inauguración de este evento, Escacena ha apuntado que la colaboración público-privada permite "acelerar la transferencia de conocimiento y reducir la distancia entre el laboratorio y el mercado", al tiempo que ha asegurado que Andalucía cuenta con un ecosistema que trabaja para que "la innovación no se quede en fase experimental, sino que llegue a industrializarse y a generar oportunidades reales para nuestras empresas".

Así, el secretario general ha resaltado la importancia del Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz, "un centro puntero en investigación en materiales avanzados y transferencia de conocimiento, con más de 400 contratos con 200 empresas privadas, más de 100 patentes, muchas de ellas en explotación, investigadores punteros y un instituto de referencia trabajando en microscopía electrónica y materiales avanzados".

Sobre el CFA, ha señalado que se trata de un centro tecnológico, calificado esta misma semana como "agente del conocimiento", en el que destaca "su gran capacidad de equipamiento", con casi 20 millones de euros de inversión de la Junta de Andalucía y "las oportunidades que todo eso conlleva".

En este contexto, Escacena ha recordado que, para favorecer el ecosistema innovador andaluz, la Consejería de Universidad ha puesto a su disposición un montante de 59 millones de euros a través de la iniciativa InnovAndalucía, seis programas de incentivos para promover la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para la región.

Estas líneas de subvenciones, que se encuentran actualmente en fase de tramitación avanzada, se nutren del Programa Andalucía Feder 2021-2027 e inyectarán recursos tanto para fomentar actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas, los clústeres de innovación o los centros tecnológicos en Andalucía.

Además, el secretario general ha subrayado que el apoyo a las I+D de la Consejería de Universidad se traduce en la convocatoria de incentivos por valor de casi 35 millones, de los que 9,65 millones se destinan a financiar proyectos de investigación básica en Andalucía y otros 25 millones para proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental.

Dichas ayudas, que acaban de cerrar sus plazos de solicitud, se dirigen a universidades andaluzas, organismos públicos de investigación y centros, institutos o fundaciones de I+D y de innovación.

RÉCORD DE PERSONAL INVESTIGADOR

En este sentido, Escacena ha puesto en valor "los avances significativos" en el capital humano investigador, recordando que el personal que trabaja en investigación y desarrollo en Andalucía ha alcanzado "su máximo histórico", y se eleva ya a 33.133 empleados en equivalencia a jornada completa entre investigadores, técnicos y auxiliares, según datos publicados por el INE sobre gasto en I+D referidos a 2024 y dados a conocer a finales del pasado año.

También ha subrayado "el impulso" durante esta legislatura de los clústeres de innovación, ya que por primera vez la comunidad cuenta con una política específica dirigida a estas agrupaciones empresariales, reconociendo su papel como herramientas para fomentar la cooperación entre empresas, universidades y centros de investigación.

La comunidad cuenta en la actualidad con 14 clústeres de innovación inscritos como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y con al menos siete asociaciones empresariales que disponen de estructuras de clústeres y concentran músculo económico suficiente para generar innovación.

Del mismo modo, Escacena ha apuntado al "protagonismo" de los parques científicos y tecnológicos, que suman un total de ocho en la comunidad, y que son "un activo fundamental" en el ecosistema innovador y productivo en Andalucía.

Aglutinados en la marca Andalusian Science and Tech Parks (ASTP) se encuentran Sevilla TechPark; Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía en Sevilla; Córdoba TechPark; Geolit, Parque Científico y Tecnológico en Jaén; Parque Tecnológico de la Salud en Granada (PTS); Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA; Málaga TechPark y el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana en Linares.

La jornada en Cádiz cuenta con distintas mesas redondas centradas en innovación, financiación y sostenibilidad, con la participación de entidades como Navantia, Airbus, Titania, Andalucía Aerospace, CDTI, Acerinox, SIKA o el Servicio Andaluz de Salud, entre otras.

Los materiales avanzados representan actualmente una de las principales puertas de acceso a tecnologías críticas y nuevos procesos industriales, permitiendo avanzar hacia modelos más sostenibles, eficientes y alineados con la economía circular.