Junta destaca la importancia de los trabajos que está ejecutando Endesa para el refuerzo eléctrico de Trebujena (Cádiz)

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, en una visita a unos trabajos de Endesa en Trebujena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TREBUJENA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, ha subrayado el trabajo que se está realizando conjuntamente con Endesa para reforzar el servicio eléctrico en Trebujena.

La actuación supondrá una inversión superior a los 180.000 euros y "va a resolver la problemática que han transmitido tanto los vecinos de la localidad, como su propio alcalde, respecto a los cortes de suministro eléctrico en diferentes zonas", ha apuntado la delegada territorial en una nota de la Junta.

Como ha trasladado, las obras que han visitado este jueves son el resultado de ese trabajo conjunto con Endesa "a lo largo de estos meses" para dar respuesta al problema existente y "aumentar la fiabilidad de la red eléctrica, garantizando el abastecimiento eléctrico en el municipio".

Olivero ha asegurado que desde el Gobierno andaluz "seguimos trabajando para que se mejoren las infraestructuras", bien porque "se han quedado obsoletas o bien porque necesitan ser ampliadas."

"Esta va a ser la tónica general a partir de ahora, trabajar para que todos los servicios en los que se necesitan el suministro eléctrico, en este caso de Trebujena, sean abastecidos completamente, eliminando cualquier incidencia", ha manifestado.

La delegada territorial ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la visita que ha realizado a Trebujena para ver las obras que Endesa realiza para el refuerzo del suministro eléctrico de este municipio, acompañada por el alcalde, Ramón Galán, y Pedro Galindo, responsable de redes de Endesa en Cádiz.

La actuación redundará "de forma significativa" en la calidad del suministro eléctrico de los vecinos de Trebujena y está incluida en el plan de inversión de e-distribución, elaborado tras "un exhaustivo análisis" de la red eléctrica que abastece a la localidad.

Este plan contempla una inversión de un millón de euros y prevé diversas actuaciones en las líneas eléctricas, los centros de transformación y la subestación.

Por su parte, Pedro Galindo, responsable de redes de Endesa en Cádiz, ha destacado "la importancia" de que los responsables políticos se acerquen a conocer trabajos como el desarrollado en Trebujena y puedan comprobar de primera mano "todo el esfuerzo y despliegue de medios técnicos y humanos que hay detrás de este plan de mejora del suministro", que se realiza "tras meses de estudio, tramitaciones y colaboración con los entes públicos".

Durante la visita a los trabajos de sustitución de un tramo de línea aérea de media tensión, el equipo en Cádiz de e-distribución, filial de Redes de Endesa, ha explicado las tareas que hay que llevar a cabo para la completa renovación de una línea aérea por una infraestructura nueva, dotada de mayor resistencia y capacidad, y que redundará en una mejor calidad del suministro.

Dentro de estas labores, los asistentes han presenciado el izado de las nuevas torres de media tensión, un trabajo "de gran complejidad técnica", ya que cada estructura metálica puede pesar alrededor de tres toneladas. La operación ha requerido la coordinación de un equipo de ocho técnicos especializados, el uso de grúas de gran tonelaje y una planificación minuciosa para garantizar la seguridad y eficiencia en su ejecución, ha señalado la Junta.

En concreto, esta sustitución de línea requiere diversas actuaciones, que incluyen el desmontaje del cable conductor y de ocho torres distribuidas en las zonas del Polígono Casarejo, la Finca Crespillina, el Campo de Tiro y la Finca Capita, así como la instalación de las nuevas infraestructuras metálicas y el tendido del nuevo cableado.

En total, los técnicos tenderán más de tres kilómetros de cable que incorpora la última tecnología y ofrece mayor capacidad de transmisión de potencia, de los cuales ya se han instalado 650 metros.