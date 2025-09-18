Junta destaca los más de 6,5 millones de euros invertidos en la modernización de vías pecuarias en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, anuncia en rueda de prensa inversiones en vías pecuarias para la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado este jueves que la administración andaluza destina más de 6,5 millones de euros a tres proyectos de modernización y revalorización de vías pecuarias en la provincia de Cádiz cuyos trabajos está realizados y en curso.

Colombo ha resaltado este dato en una rueda de prensa junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, Óscar Curtido, ha indicado la Junta en una nota.

La titular del Gobierno andaluz en Cádiz ha detallado que las actuaciones que se están desarrollando en la provincia cuentan con "un montante importante", y los está ejecutando la empresa pública Tragsa con el apoyo de la Junta y fondos europeos.

En su intervención se ha referido a tres encargos. La fase III, con una inversión de 3,82 millones de euros, ya finalizada; la fase IV, con una inversión de 1,25 millones, que alcanza ya el 81% de ejecución, y la última fase de este periodo, la fase V, con una inversión de 1,46 millones de euros, que se encuentra ejecutada al 47% a fecha del 31 de agosto.

Mercedes Colombo ha subrayado "la apuesta clara, sostenida y el compromiso firme del Gobierno andaluz por el medio rural de la provincia de Cádiz", resaltando que es "un esfuerzo" destinado a "modernizar y recuperar nuestras vías pecuarias, un patrimonio histórico y natural que se convierte en una herramienta de desarrollo para nuestros pueblos".

Asimismo, ha explicado que las vías pecuarias "son mucho más que caminos", defendiendo que son "auténticas infraestructuras verdes, imprescindibles para la conectividad territorial de Andalucía". Abundando en ello, los ha calificado de "corredores naturales que vertebran el territorio, que enlazan municipios y permiten que agricultores, ganaderos y vecinos tengan más oportunidades y mejores accesos".

Colombo ha argumentado además que "sirven para dar vida a los pueblos, garantizar comunicaciones dignas, facilitar la actividad económica y mejorar la calidad de vida en el medio rural".

Al hablar de esta revalorización de las vías pecuarias impulsada por la Junta, se ha referido a "actuaciones muy concretas" que contemplan el acondicionamiento de firmes, tratamientos selvícolas, mejoras paisajísticas y trabajos de recuperación ambiental, añadiendo que todo ello "tiene un impacto directo en la accesibilidad, en la seguridad y en la cohesión de nuestro territorio".

Seguidamente, ha destacado la colaboración con los ayuntamientos para atender las necesidades de sus vecinos y vecinas y "garantizar los beneficios reales para cada comarca", añadiendo que estas actuaciones son parte de "una estrategia global de desarrollo rural".

"Desde la Junta entendemos que el futuro de nuestra tierra pasa por cuidar de nuestros pueblos, por reforzar sus infraestructuras y por dar oportunidades a las familias que viven en ellos. Recuperar nuestras vías pecuarias significa recuperar un patrimonio natural, apoyar al sector agrario y ganadero, generar espacios de ocio y turismo de naturaleza, y al mismo tiempo cuidar del medio ambiente y fomentar la movilidad sostenible", ha manifestado la delegada.

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, ha reforzado este mensaje con "un horizonte de futuro", precisando que la "apuesta" de la Junta "no se detiene aquí", ya que "está en marcha" la redacción de una nueva fase VI, que permitirá ampliar las actuaciones en más vías pecuarias de la provincia en diferentes municipios.

Curtido ha indicado que la red andaluza de vías pecuarias incluye 5.156 caminos que suman 32.684 kilómetros, "un patrimonio único que durante décadas sufrió abandono y falta de mantenimiento" y donde ahora el Gobierno andaluz "ha hecho un esfuerzo importante" en planificación e inversión para "revertir esa situación".

Por último, ha precisado que las vías pecuarias "son puentes entre tradición y futuro" y que recuperarlas significa "luchar contra la despoblación y abrir nuevas oportunidades para el turismo de naturaleza y la movilidad sostenible en la provincia de Cádiz".