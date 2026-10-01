La Junta destaca obras de emergencia para paliar daños por borrascas en el bajo Guadiaro y el río Hozgarganta (Cádiz)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, en una reunión con el alcalde de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, han mantenido una reunión con el alcalde de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, para trasladarle los avances de las actuaciones de emergencia que se están acometiendo en la zona del bajo Guadiaro y el río Hozgarganta, tras los daños que se registraron durante las borrascas de principios de año.

Al respecto, han destacado el compromiso de la administración andaluza para restaurar los daños ocasionados por el tren de borrascas, con unas obras de emergencia para la restauración ambiental y la recuperación hidráulica en las cuencas de los ríos Guadiaro, Hozgarganta y Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, que se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa.

En una nota, la Junta ha indicado que las obras se estructuran en dos lotes complementarios con un presupuesto que supera los 5,7 millones de euros. El lote ocho, que corresponde al río Guadiaro, abarca los municipios de San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y San Roque, además de los arroyos de Gibralmedina y Purga Díaz.

Los trabajos se centran en la limpieza del cauce, retirada de arbolado caído o debilitado, eliminación de cañaverales y extracción de raíces, ejecución de fajinas de protección con troncos retirados y recuperación del perfil hidráulico.

Por otro lado, el lote siete abarca los ríos Hozgarganta y Guadarranque, además de los arroyos García Bravo, Madre Vieja, Los Chorros, Sancho y los Arenales y de los Frailes.

En este apartado se incluye trabajos mayoritariamente forestales y selectivos, buena parte dentro del Parque Natural Los Alcornocales, para retirar tapones y acumulaciones de ramas y troncos, la retirada de árboles caídos y de residuos arrastrados o semienterrados en el dominio público hidráulico, tratamientos preventivos de conservación del arbolado de ribera, la eliminación de especies exóticas invasoras y la recuperación de la sección hidráulica, evitando además que futuros arrastres alcancen el tramo bajo del Guadiaro.

Estas intervenciones se enmarcan en las medidas adoptadas tras el tren de borrascas registrado entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que provocó importantes desbordamientos, pérdida de taludes, acumulación de sedimentos y tapones de vegetación.

Ante esta situación, el Consejo de Gobierno declaró la emergencia por desastre natural mediante Acuerdo de 18 de febrero de 2026.