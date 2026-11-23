El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Manuel Gavira, en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha informado este lunes en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la implantación de una herramienta que permitirá analizar, de forma agregada y anónima, el flujo de visitantes por sus instalaciones, los tiempos de permanencia, las esperas y la satisfacción del público.

Según ha explicado en una nota, esta tecnología permitirá mejorar la experiencia de las visitas y sitúa a la institución "a la vanguardia de los grandes espacios museísticos europeos" en el uso de datos para mejorar la atención a sus visitantes.

Además, ha recordado que se trata de la primera de cinco actuaciones de modernización ya iniciadas por la Consejería, ya que a esta herramienta se suman una nueva producción audiovisual, un banco propio de fotografías y vídeos, una web turística con asistente de inteligencia artificial y un cuadro de mando que integrará información para facilitar la gestión. Algunas de estas herramientas ya se encuentran en funcionamiento y las demás están en fase de implantación.

El consejero ha explicado que la herramienta de análisis de visitantes permitirá conocer sus recorridos por las instalaciones, cuánto tiempo permanecen en los distintos espacios, dónde se producen esperas y cuál es su grado de satisfacción. Esa información, obtenida de forma agregada y sin identificar a las personas, servirá para mejorar la señalización, los horarios, los servicios y la organización de las visitas, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que entre las medidas iniciadas figura una nueva pieza audiovisual de dos a tres minutos, con versiones breves para campañas y redes sociales y subtítulos en español, inglés, francés y alemán, que mostrará los espectáculos, los entrenamientos, el cuidado de los caballos, los oficios ecuestres, las instalaciones y la vinculación de la institución con Jerez.

Además, también se está creando un archivo propio con al menos 200 fotografías y 50 clips de vídeo y en el ámbito digital se trabaja en una web turística más visual y accesible, con un asistente de inteligencia artificial que permitirá atender consultas durante las 24 horas y en varios idiomas sobre horarios, espectáculos, accesos y entradas, y orientar hacia su compra. Igualmente, ha explicado que la modernización incluye un cuadro de mando que reunirá información de taquilla, venta en línea, tienda, ingresos y ocupación de los espectáculos para facilitar decisiones de gestión.

Según ha apuntado, las cinco actuaciones se han iniciado, de las que tres tienen prevista su plena operatividad antes de que termine 2026 y las otras dos en el primer trimestre de 2027. La dotación prevista para estas primeras medidas es de 58.500 euros, IVA no incluido.

"La Real Escuela es nuestra joya de la corona", ha afirmado el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, que ha añadido que "como gaditano y como consejero de Turismo es un orgullo tener en Jerez una institución de este nivel y precisamente porque es algo tan valioso, hay que cuidarlo y seguir mejorándolo".

La Real Escuela ha recordado que recibe más de 150.000 visitantes al año, según la última cifra publicada en las memorias presupuestarias de la Junta. El presupuesto de 2026 contempla 2,9 millones de euros de ingresos por entradas, un 6% más que en 2025. En este sentido, Gavira ha subrayado que "son cifras importantes, pero se está trabajando para seguir creciendo".

Además, ha insistido en que el bienestar de los caballos, el trabajo de los profesionales y la protección del patrimonio "son prioritarios". "No se trata de cambiar lo que somos, sino de cuidar lo que tenemos y hacerlo cada día mejor", ha afirmado.

El vicepresidente segundo ha explicado que este proceso de modernización, ya iniciado por la Consejería, tendrá continuidad bajo la dirección del nuevo gerente de la Real Escuela, Antonio González Valenzuela, que será el encargado de seguir impulsando y supervisando la implantación de las medidas previstas.

Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz, especializado en rehabilitación equina y formado en gestión ejecutiva, innovación y digitalización de entidades deportivas, ha desarrollado buena parte de su carrera vinculado a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, donde ha ejercido como profesor y fisioterapeuta.

"Hemos empezado a modernizar la Real Escuela y ahora, con el nuevo gerente, vamos a seguir avanzando. Tenemos una institución que es un referente mundial por sus caballos y sus espectáculos, y queremos que también lo sea por su innovación, su gestión y la atención a los visitantes", ha concluido Gavira.