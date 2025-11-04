La Junta impulsa la descarbonización como oportunidad estratégica para el desarrollo económico y energético de Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, interviene durante el Foro 'Retos de la Descarbonización'. - Rocío Ruz - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en el foro 'Retos de la Descarbonización', celebrado en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras (Cádiz), donde ha subrayado que la descarbonización se ha convertido en una "necesidad inaplazable" para Andalucía y, al mismo tiempo, en una gran oportunidad de transformación económica, industrial y tecnológica.

Según ha indicado la Junta en una nota, Catalina García ha afirmado que "la descarbonización se ha convertido en una verdadera necesidad para Andalucía, que ya percibe de forma evidente los efectos del cambio climático y que está llamada a ser un referente en energías limpias gracias a su potencial natural y a la apuesta del Gobierno andaluz por un modelo productivo sostenible".

En este sentido, ha recordado que el 69% de la energía generada en Andalucía procede ya de fuentes renovables, y que "en muy poco tiempo, la comunidad podrá decir que es energéticamente soberana, porque casi el 70% de la energía que consumimos tiene ya origen renovable". Según ha señalado, "Andalucía está recorriendo este camino con determinación, pero también con dificultades que debemos resolver con la colaboración del Estado y de Europa".

Entre esos retos, ha destacado la necesidad de reforzar la red eléctrica, ampliar la capacidad de evacuación y avanzar en almacenamiento energético, factores imprescindibles para consolidar la transición hacia un sistema descarbonizado. "No basta con producir energía verde si no tenemos capacidad para inyectarla en la red ni almacenarla. Andalucía está despegando, pero necesitamos que la planificación estatal de 2025-2030 refuerce las infraestructuras que hacen posible seguir creciendo", ha subrayado.

EL CAMPO DE GIBRALTAR, MOTOR DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La consejera ha destacado el papel del Campo de Gibraltar como una de las zonas con mayor potencial para liderar la transformación industrial de Andalucía. "Esta comarca reúne todos los ingredientes para convertirse en un espacio de oportunidad: industria, logística, puerto, talento y proyectos de gran envergadura como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde", ha indicado.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración público-privada que impulsa este proyecto estratégico promovido por Moeve, con una inversión de más de 3.000 millones de euros y que permitirá producir hidrógeno verde a gran escala. "Será un proyecto fundamental no solo para Andalucía, sino también para España y para Europa. Supone empleo, innovación y, sobre todo, una apuesta firme por una energía limpia y competitiva", ha destacado.

Así, ha añadido que "la transición energética será una palanca de empleo de calidad en el Campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz, generando oportunidades para los jóvenes y atrayendo talento vinculado a las nuevas tecnologías".

En este sentido, la consejera ha subrayado la importancia de la formación profesional y la capacitación técnica como base de la nueva economía verde, recordando que "la Junta está promoviendo programas de formación especializados en energías renovables e hidrógeno verde en las provincias de Cádiz y Huelva, para que los trabajadores andaluces sean los protagonistas de este cambio".

Catalina García ha insistido en que "la descarbonización no es un coste, sino una inversión rentable a medio y largo plazo". De este modo, ha explicado que cada euro invertido en eficiencia energética y en tecnologías limpias "se convierte en ahorro, en competitividad y en empleo estable".

Así, ha resaltado el apoyo del Gobierno andaluz al tejido productivo con nuevas convocatorias de incentivos. En esta línea, la consejera ha recordado que la Junta ha puesto este martes a disposición de las empresas andaluzas 44,65 millones de euros en ayudas para la mejora energética, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, destinadas especialmente a autónomos, micropymes y pequeñas empresas de la cadena agroalimentaria.

"Estas ayudas se suman a las convocadas en octubre, alcanzando un total de 128 millones de euros para apoyar la descarbonización y la eficiencia energética de nuestras industrias", ha precisado. Estos programas permitirán reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 mediante la instalación de sistemas renovables --como solar térmica, biomasa, biogás o autoconsumo fotovoltaico--, así como la renovación de equipos y procesos productivos más eficientes.

"Con estas convocatorias, el Gobierno andaluz refuerza su compromiso con la economía verde, facilitando que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, pueda mejorar su eficiencia y reducir su huella ambiental", ha añadido.

Finalmente, la consejera ha defendido que la transición energética andaluza "depende de todos los sectores: administración, empresas, universidades, sociedad civil y ciudadanía". En este sentido, ha puesto como ejemplo el trabajo conjunto que impulsa la Junta a través del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) y el Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción de CO2, dos instrumentos que permiten al sector privado calcular, reducir y compensar sus emisiones mediante inversiones en reforestación y restauración ambiental.

"Nuestra meta es que Andalucía sea, en la próxima década, una región energéticamente independiente, climáticamente resiliente y económicamente más fuerte gracias a la sostenibilidad", ha afirmado la consejera, que ha concluido que "si seguimos trabajando con planificación, formación y visión de futuro, haremos de la descarbonización una oportunidad de prosperidad para todos los andaluces".