La Junta inicia en Cádiz el abono de las subvenciones para ganaderos de extensivo afectados por las borrascas

Ejemplares en una granja de porcinos en extensivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha iniciado el abono de una de las líneas de ayudas puestas a disposición del sector agrario andaluz afectado por las borrascas registradas en la región entre finales de 2025 y principios de 2026. En concreto, en la provincia de Cádiz se están abonando 7,2 millones de euros relativos a 1.226 expedientes de ayudas.

En una nota, el delegado territorial de la Consejería, Francisco Moreno, ha destacado la relevancia de estas subvenciones para paliar las consecuencias del tren de borrascas, "desde el firme compromiso del Gobierno andaluz con el sector".

Estos fondos se corresponden con el primer pago de las subvenciones aprobadas para el sector ganadero, ha explicado la Junta, que ha señalado que se prevé que aumenten con nuevas transferencias dirigidas a potenciales beneficiarios que tienen que solventar incidencias para poder acceder a las ayudas. En total, el presupuesto asignado por el Gobierno andaluz a estas compensaciones asciende a 75 millones de euros para respaldar a la ganadería extensiva.

En cuanto al importe de las ayudas, se ha establecido 20 euros por colmena en el caso de las explotaciones apícolas y 100 euros por Unidad de Ganado Mayor para fincas de rumiantes y porcino. Para calcular estas cantidades, los técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han realizado un estudio estadístico basado en el censo de las fincas ubicadas en las zonas gravemente afectadas según el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).