La Junta iniciará en 2026 la urbanización de El Jarillo de Barbate (Cádiz) para la construcción de 304 viviendas

BARBATE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía pondrá en marcha en 2026 su proyecto de urbanización en El Jarillo de Barbate (Cádiz), un suelo de más de 12.000 metros cuadrados para la construcción de 304 viviendas (201 de ellas protegidas), con una inversión prevista de más de 6,2 millones de euros, según ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en el Ayuntamiento durante una reunión mantenida con el alcalde, Miguel Francisco Molina, y la teniente de alcalde, Ana Isabel Moreno.

Según ha indicado la Junta en una nota, Rocío Díaz ha avanzado que "en el primer semestre de 2026 se licitarán las obras de urbanización del sector, que llevaba años esperando su desarrollo". En este sentido, ha señalado que el proyecto de reparcelación y de urbanización ya se encuentra aprobado y se está en conversaciones con la compañía de distribución eléctrica para que determine las condiciones de conexión y suministro en el sector, último requisito necesario para su licitación.

La consejera ha señalado que este proyecto "ha sido posible gracias al empeño del Gobierno de Juanma Moreno, que, de la mano de la corporación municipal han dado un paso decisivo para tener este suelo urbanizado y poder dar una oportunidad a muchas familias que están esperando en el registro de demandantes de vivienda". "Si contamos con las instituciones y tenemos un diálogo continuo, es posible sacar proyectos claves y necesarios como este para seguir fijando población y para que municipios como Barbate sigan creciendo", ha añadido.

Igualmente, ha insistido en que la vivienda es un "asunto prioritario" y, por ello, desde el Gobierno andaluz "se está haciendo un enorme esfuerzo para sacar adelante proyectos que aumenten la oferta de vivienda". Rocío Díaz ha mencionado medidas como el Decreto-ley de medidas urgentes, al que "ya se han adheridos muchos ayuntamientos de la provincia de Cádiz", y la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda que ahora se está tramitando en el Ayuntamiento y que "será una ley decisiva para Andalucía".

El proyecto de reparcelación contempla cinco parcelas residenciales con una capacidad total máxima de 304 viviendas, de las cuales 201 serán protegidas y las 103 restantes de promoción y renta libre. Una de las parcelas, cedida al Ayuntamiento, está destinada a la construcción de 54 viviendas, mientras que las cuatro restantes, propiedad de AVRA, suponen una superficie residencial para 250 viviendas.

La Junta ha señalado que desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Barbate y se ha redactado el proyecto de urbanización, obteniendo su aprobación definitiva para poner en marcha este proyecto que impulsará la edificación de 304 nuevas viviendas, en un entorno que contará con espacios libres y dotaciones y que supondrá el desarrollo integral de esta zona de la ciudad.