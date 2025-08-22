La Junta oferta 45 plazas para un curso gratuito de IA y Big Data en Jerez (Cádiz)

Archivo - La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del curso gratuito 'Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicables a entornos 5G', que se impartirá en Jerez de la Frontera (Cádiz) entre el 30 de octubre y el 22 de diciembre, en turno de tarde.

Este curso forma parte del Programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G impulsado por la Junta en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, y está dirigido prioritariamente a personas desempleadas, ha detallado la Junta en una nota.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de septiembre. Una vez cubierto el cupo del 70%, también podrán acceder personas ocupadas interesadas en mejorar sus competencias profesionales.

Con un total de 150 horas de formación --30 presenciales y 120 online--, la propuesta combina teoría y tutorías prácticas para capacitar a los participantes en el análisis y la explotación de datos, así como en el desarrollo y aplicación de soluciones de inteligencia artificial en entornos urbanos inteligentes mediante tecnología 5G.

La parte online se realiza de forma flexible, al ritmo del alumno, mientras que las clases presenciales tendrán lugar en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia SAFA-Jerez.

Las plazas ofertadas son 45 en total, organizadas en tres turnos de tarde de 15 alumnos cada uno, lo que garantiza una atención más personalizada a las dudas durante las sesiones presenciales. Además, cada clase presencial tendrá una duración de dos horas.

Como se ha informado, no se requieren conocimientos previos y la titulación mínima exigida es Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio.

Junto a esta formación, el Programa de Formación en Tecnologías 5G también incluye el curso 'Programación para Soluciones de IoT, IA y Smart City aplicables a entornos 5G', que se impartirá en Algeciras del 3 de octubre al 1 de diciembre. Aunque el plazo de inscripción ya está cerrado, las personas interesadas pueden preinscribirse a través del formulario disponible en la web oficial para optar a posibles vacantes que se produzcan al inicio.

Los interesados pueden consultar toda la información y realizar su solicitud a través de la página web oficial del Programa de Formación en Tecnologías 5G o en la Oficina Virtual para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Además, en el mes de septiembre se abrirán inscripciones para nuevos cursos de IoT y Realidad Virtual que se desarrollarán en Jerez y Cádiz capital, ampliando así la oferta formativa en competencias digitales.