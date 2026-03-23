La Junta refrenda en la provincia de Cádiz su apoyo al sector agroalimentario y a la industria alimentaria

El delegado de Agricultura, Francisco Moreno, en AgroChipiona junto al alcalde de la localidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha señalado que refrenda su apoyo al sector agroalimentario y a la industria alimentaria en la provincia de Cádiz, donde el delegado territorial, Francisco Moreno, ha mostrado este respaldo en dos citas relacionadas con la actividad agraria y la alimentación este fin de semana en la Costa Noroeste y en la Sierra de Cádiz.

Según ha explicado la Junta en una nota, por una parte, Francisco Moreno ha intervenido en la inauguración de AgroChipiona, Feria de Muestras Agroalimentaria desarrollada en el Palacio de Ferias y Exposiciones, junto al alcalde del municipio, Luis Mario Aparcero.

En esta nueva edición de AgroChipiona, el delegado territorial de Agricultura ha explicado que el Gobierno andaluz "está siempre al lado de los profesionales del sector agrario, con un respaldo materializado en múltiples instrumentos y ayudas y haciendo visible la presencia de productos agroalimentarios en eventos y ferias sectoriales".

Por otro lado, ha estado presente en la celebración del III Día del Bollo de Arcos este fin de semana, junto al alcalde del municipio arcense, Miguel Rodríguez, donde se ha puesto de relieve un año más el valor de la producción panadera y pastelera local, que aúna tradición, historia y sabor y que se celebra con distintas actividades expositivas y culturales.

Asimismo, Francisco Moreno ha participado en la entrega de reconocimientos a la tradición artesanal del bollo arcense, donde se ha valorado la contribución de Horno Artesa y de las Hermanas Monjas Mercedarias Descalzas de Arcos de la Frontera. También se han entregado los premios de la Ruta Gastronómica del Bollo de Arcos a varios establecimientos, además de desarrollar talleres, showcooking o música.