Junta refuerza la coordinación con Centros de Atención e Intervención Temprana en Cádiz para mejorar la atención

Eva Pajares reunida con responsables de los Centros de Atención e Intervención Temprana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Cádiz ha acogido una reunión de trabajo con responsables de los 28 Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT) de la provincia con el objetivo de dar a conocer las novedades de los pliegos del nuevo concierto social, resolver dudas y reforzar la coordinación entre la Administración y estos recursos especializados, además de establecer redes de apoyo y colaboración entre todos para detectar posibles áreas de mejora que redunden en facilitar y mejorar la prestación del servicio.

Según ha indicado la Junta en una nota, la delegada territorial, Eva Pajares, ha presidido este encuentro junto al jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos, Antonio Laynez. Durante la reunión se ha presentado además el nuevo equipo de Atención Temprana de la Delegación, integrado por cinco profesionales con competencias específicas para ofrecer una gestión más cercana, personalizada y ágil con los CAIT de la provincia.

Pajares ha agradecido la labor que desarrollan diariamente los profesionales de estos centros con menores que presentan necesidades específicas en su desarrollo y ha destacado la importancia de mantener una comunicación fluida y permanente con los recursos asistenciales. "El trabajo coordinado con los CAIT es fundamental para garantizar una atención temprana cercana, equitativa y de calidad para las familias gaditanas", ha señalado la delegada territorial.

En la provincia de Cádiz, los CAIT atienden actualmente a más de 4.000 niños y niñas a través de una red distribuida por distintos municipios, facilitando el acceso al servicio tanto en entornos urbanos como rurales. El nuevo concierto social supone para la provincia una inversión superior a los 8,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,57% respecto al anterior contrato, reforzando así la capacidad de atención y la estabilidad del servicio.

Durante el encuentro también se ha abordado el desarrollo del I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029 (PIATA), impulsado el pasado año por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, una estrategia que busca consolidar un modelo de atención más coordinado, accesible y centrado en las necesidades de los menores y sus familias.

En este sentido, la delegada ha puesto en valor el PIATA como una herramienta clave para seguir avanzando en la mejora de la Atención Temprana en Andalucía, destacando que "además de aportar una inversión sólida y planificada, sitúa a Andalucía como referente nacional en este tipo de atención". El plan contempla, entre otras medidas, formación especializada para profesionales y escuelas de familia, protocolos de detección precoz en menores de tres años y actuaciones específicas para mejorar la identificación y atención en contextos de vulnerabilidad y en zonas rurales.