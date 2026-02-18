La Junta refuerza los dispositivos de Urgencias de Villamartín y Ubrique para mejorar la atención en la Sierra de Cádiz

Archivo - Interior de un vehículo sanitario. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha anunciado que va a reforzar los dispositivos de Urgencias de los municipios de Villamartín y Ubrique, en la Sierra de Cádiz. El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha elaborado un plan funcional para la reestructuración de la atención urgente que garantizará una cobertura "homogénea y estable durante todo el año".

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, en el caso de Villamartín, se establecerá un equipo médico-enfermero en el punto de Urgencias con atención de doce horas de lunes a viernes (desde las 20,00 horas a las 8,00 horas) y de 24 horas los fines de semana. Además habrá otro equipo para la unidad móvil, operativa las 24 horas del día los 365 días del año.

Por su parte, en Ubrique se mantendrá un equipo médico-enfermero en el punto fijo con atención de 20,00 a 8,00 horas de lunes a viernes y 24 horas los fines de semana. Además habrá un refuerzo médico y enfermero los sábados, domingos y festivos de 10,00 a 20,00 horas. En este municipio la unidad móvil también funcionará las 24 horas los 365 días del año.

La delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, ha resaltado el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la atención sanitaria en la provincia de Cádiz. "Queremos que los ciudadanos de la provincia y en este caso los ciudadanos de la Sierra de Cádiz tengan a su alcance los recursos que les garantice que reciben la mejor asistencia", ha señalado.