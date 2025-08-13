La Junta resalta la importancia del inicio de los cursos del Proyecto Singular del Sector Naval en Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en una visita a los talleres que se están realizando en la empresa Tecnofor Sur SL - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este miércoles los talleres que se están realizando en la empresa Tecnofor Sur SL en la Zona Franca de Cádiz, donde se están realizando los primeros cursos del Proyecto Singular del Sector Naval que la Consejería de Empleo ha subvencionado en la provincia.

Daniel Sánchez se ha mostrado "muy satisfecho" por el inicio de estos cursos, que, en su opinión, "muestran la eficacia del trabajo conjunto con los agentes sociales" y "son el fruto de un proceso participativo" iniciado en marzo de 2021, cuando el Clúster Naval se reunió con la Secretaría General de Formación para el Empleo para plantearle las necesidades formativas de la industria naval.

En una nota, la Junta ha detallado que la formación comenzó a principios del mes de agosto y que el curso que se inicia este miércoles formará a 15 alumnos en la técnica de soldadura TIG --del inglés Tungsten Inert Gas--, con un total de 40 horas de formación.

Durante la visita, el delegado territorial ha subrayado la importancia de esta formación, resaltando que el alumnado va a aprender un oficio "muy demandado" por el sector naval, una industria que "ya ha anunciado para los próximos años una estabilidad en la carga de trabajo que necesitará de esta mano de obra cualificada".

"Es nuestro deber ofrecer a los demandantes la posibilidad de mejorar su empleabilidad y con iniciativas como esta se facilita el cumplimiento del objetivo final que es conseguir un empleo", ha comentado.

Por su parte, el gerente de Tecnofor Sur, Juan Estudillo, ha incidido en la importancia de "retomar tras más de 15 años" las subvenciones para la formación en las profesiones del sector naval a través de proyectos como este, "que surge de la propia demanda del sector".

Según ha manifestado, "muchas empresas tractoras auxiliares contactan con nosotros y están detrás de estos cursos como ojeadores, buscando los profesionales mejor preparados para que formen parte de sus plantillas".

Las acciones formativas se dirigen a personas desempleadas y ocupadas del sector naval y para su ejecución se cuenta con la participación de las entidades AIMA Formación y Empleo SL y Tecnofor Sur SL. Esta última es la que ha comenzado con la impartición de sus cursos, mientras que la primera tiene previsto comenzar a partir del mes de septiembre.

La iniciativa cuenta con una inversión de 548.459,40 euros y el total de acciones formativas programadas es de 137 cursos, que se desarrollarán entre lo que queda de 2025 y en 2026. El alumnado que se podrá beneficiar de estos cursos asciende a 2.055, repartidos en 15 alumnos a por cada uno de ellos.

La formación irá acompañada de prácticas profesionales en empresas cuando el programa formativo tenga una duración de más de 60 horas, un aspecto especialmente demandado por las organizaciones del sector.

Dentro de la oferta formativa, se abordan otras acciones relacionadas con otras modalidades de soldadura, como son la MAG, MIG, autógena y electrodo revestido, además de cursos de calderería industrial, seguridad en instalaciones eléctricas y logística en entornos industriales 4.0, tubería industrial, inspección de soldaduras, oxicorte y corte con plasma para manejo de chatarra, manejo de carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles de personal, prevención en trabajos en altura, gestión de residuos industriales y peligrosos, así como prevención de riesgos laborales aplicada a diferentes oficios técnicos.