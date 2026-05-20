Junta resalta la mejora de la visita y conocimiento del Teatro Romano de Cádiz con el inicio de obras de rehabilitación

Archivo - Teatro Romano de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura en funciones, Patricia Del Pozo, ha resaltado este miércoles que las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz, que se han iniciado ya, permitirán la recuperación integral de este espacio cultural y la mejora de la visita y conocimiento "de este maravilloso enclave patrimonial andaluz".

Del Pozo ha recordado en un audio difundido a los medios que estos trabajos suponen una inversión de más de 2,8 millones de euros y se desarrollarán durante un periodo de 20 meses.

Las obras se centran en la zona arqueológica, excavada en las antiguas caballerizas de la posada del Mesón, un edificio del siglo XVII, así como en la reordenación del acceso al teatro con el objetivo de mejorar la acogida de visitantes y la comprensión del monumento.

Según la consejera, con el comienzo de estas obras se da respuesta a "un compromiso" con los andaluces "y especialmente con los gaditanos".

El Teatro Romano de Cádiz es, según ha abundado, uno de los conjuntos arqueológicos "más relevantes" del patrimonio andaluz y a día de hoy es "uno de los principales reclamos culturales de la capital gaditana", al sumar más de 217.000 visitas anuales.